Bundesminister Rupprechter: Österreich mit gezielten Investitionen sicherer machen

In den nächsten 5 Jahren werden 1,8 Milliarden Euro in den Schutz vor Naturgefahren investiert

Wien (OTS) - "Noch nie standen für den Schutz vor Naturgefahren mehr Mittel als im Jahr 2013 zur Verfügung. Auch die Anzahl der durchgeführten Projekte und Maßnahmen hat mit fast 2.000 Projekten eine noch nie dagewesene Höhe erreicht. Daher werden 2014 von meinem Ressort 200 Mio. Euro pro Jahr investiert, um Österreich mit gezielten Investitionen sicherer zu machen", so Bundesminister Andrä Rupprechter.

Hochwässer, Murgänge und Sturzfluten haben in den letzten Jahren große Zerstörungen mit Todesopfern und Schäden in Millionenhöhe ausgelöst. Seit der Hochwasserkatastrophe 2002 wurden 2,9 Mrd. Euro Gesamtmittel in den Schutz vor Naturgefahren investiert. Nach den Katastrophenereignissen im letzten Jahr wurde das Aktionsprogramm "Hochwassersicheres Österreich" ins Leben gerufen. In den nächsten 5 Jahren wird der Bund rund 1 Mrd. Euro in den Schutz der Bevölkerung investieren. Damit werden rund 1,8 Mrd. Euro an Gesamtinvestitionen ausgelöst.

"Neben konkreten Investitionen in Schutzbauten sind die Gefahrenzonenplanung und die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für Naturgefahren, Stichwort Risikobewusstsein, besonders wichtig. Hier bieten wir umfassende Informationen zur Eigenvorsorge in der Broschüre "Leben mit Naturgefahren" an und stellen mit der zentralen Internetplattform www.naturgefahren.at alle wichtigen Informationen zu Naturgefahren für die interessierte Bevölkerung zur Verfügung", so Bundesminister Andrä Rupprechter.

