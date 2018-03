BZÖ-WIDMANN: Stadlers Privilegienpension mit christlichen Werten nicht vereinbar!

Stadler und Hans-Peter Martin einig - Getrennt kritisieren, gemeinsam kassieren

Wien (OTS) - "Die Privilegienpension des aus dem BZÖ ausgeschlossenen Politabkassierers und pragmatisierten Parteienhüpfers Ewald Stadler ist mit den christlichen Werten der Demut und Bescheidenheit aber nicht vereinbar. Stadler soll auf seine alte Politiker-Privilegienpension verzichten, erst dann ist er ein ernstzunehmender Mitbewerber bei der EU-Wahl. Ansonsten reiht er sich nahtlos in die bisherigen Markschreier bei EU-Wahlen ein, die die Privilegien in Brüssel zwar bekämpfen wollen, aber nur um beim Futtertrog als Erster vorstellig zu werden. Die beiden Vorarlberger Hans-Peter Martin und Ewald Stadler sind sich da sehr ähnlich, getrennt kritisieren und gemeinsam kassieren", so BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann am Freitag.

Widmann betonte nochmals jene Gründe, die zum Ausschluss Stadlers aus dem BZÖ geführt haben. "Unser Bündnisobmann Gerald Grosz hat von Ewald Stadler verlangt, auf die Politikerpension zu verzichten und die Kontakte zu politisch fragwürdigen Kreisen umgehend einzustellen. In beiden Fällen zeigte Stadler wenig Einsicht. Daher ist es schon überraschend, dass Stadler wegen seiner zweifelhaften Moral zwar für das BZÖ nicht tragbar ist, aber die Christenpartei und die JES ihn zum Spitzenkandidaten küren", so Widmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich