ORF SPORT + mit den Highlights vom Damen-Skiweltcup in Lienz

Vom 28. bis 30. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 28. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 20.15 Uhr, ein "Freestyle FIS Worldcup Magazine" um 22.25 Uhr und der "FIS Alpine Ski World Cup Report" um 22.50 Uhr.

Die Höhepunkte vom Damen-Riesenslalom beim alpinen Weltcup in Lienz um 20.15 Uhr und von den Extreme Sailing Series 2013 um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 29. Dezember.

Am Montag, dem 30. Dezember, sind um 20.15 Uhr die Highlights vom Damen-Slalom beim alpinen Weltcup in Lienz und um 22.05 Uhr die Highlights vom Handball-Champions-League-Final-Four der Herren 2013 zu sehen.

Der alpine Ski-Weltcup der Damen gastiert am 28. und 29. Dezember mit einem Riesentorlauf und einem Slalom wieder in Lienz. Nachdem die Rennstrecke und der Zieleinlauf am Lienzer Hausberg Hochstein bereits in den vergangenen Jahren verbreitert, die Schneeanlage und die Sicherheit den neuesten Erfordernissen entsprechend adaptiert wurden, werden die Athleten heuer rasch und bequem mit der neuen Umlaufseilbahn auf die Moosalm zum Startgelände transportiert werden. Beim letzten Riesenslalom in Lienz vor zwei Jahren trug sich Kathrin Hölzl in die Siegerliste ein. Die Deutsche gewann vor Manuela Mölgg aus Italien und Taina Barioz aus Frankreich.

(Stand vom 27. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

