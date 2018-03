Toto: Sechsfach-Jackpot mit 130.000 zum Jahresabschluss

Solozwölfer mit 10.400 Euro in Wien

Wien (OTS) - Aus dem ersten Fünffach-Jackpot in der Ära des neuen Toto wurde gleich ein Sechsfach-Jackpot. Es gelang niemandem, einen Dreizehner zu tippen, und so geht es in der letzten Runde des Jahres am bevorstehenden Wochenende daher um rund 130.000 Euro.

Beim Zwölfer gab es einen Sologewinn, ein Spielteilnehmer aus Wien erhält dafür mehr als 10.400 Euro. Er war mit einem Normalschein erfolgreich und scheiterte an Spiel 2, rechnete also nicht mit dem Auswärtserfolg von Crystal Palace bei Aston Villa.

In der Torwette blieb der Jackpot im ersten Rang weiter bestehen, da es abermals niemandem gelang, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Im zweiten Rang war ein Wiener erfolgreich, er erzielte mit einem Systemschein gleich beide Gewinne und darf sich somit über zweimal rund 1.200 Euro freuen. Er tippte Spiel 4 (0:3 von Southampton bei Cardiff City) nicht richtig.

Annahmeschluss für die Runde 52B ist am Samstag um 15.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 52A:

6fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 108.285,80 - 130.000,- warten 1 Zwölfer zu EUR 10.413,30 5 Elfer zu je EUR 462,80 53 Zehner zu je EUR 87,30 484 5er Bonus zu je EUR 3,90

Der richtige Tipp 2 2 1 2 2 / 1 2 X 2 X 1 2 X X 1 1 2 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 49.575,10 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 1.192,60 Torwette 3. Rang: 50 zu je EUR 26,70 Hattrick: JP zu EUR 107.655,20

Torwette-Resultate: 1:+ 0:1 +:1 0:+ 1:2

