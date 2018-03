Goldenes Ehrenzeichen für KSV1870 Chef

Für seine Verdienste um die Republik Österreich wurde Johannes Nejedlik das Goldene Ehrenzeichen zuerkannt.

Wien (OTS) - Mit der Verleihung dieses Ehrenzeichens am 11.12. wurde der Geschäftsführer des Kreditschutzverband von 1870 für sein jahrelanges Engagement zur Durchsetzung der Interessen der Wirtschaftstreibenden im Allgemeinen und der Gläubigerinteressen im Speziellen gewürdigt. Überreicht wurde die staatliche Auszeichnung von Bundesminister Reinhold Mitterlehner.

Seit 2001 Sprecher der Geschäftsführung des KSV1870, gehört Johannes Nejedlik 2014 bereits 42 Jahre dem Unternehmen an. Die nunmehrige Auszeichnung sieht Johannes Nejedlik als große Ehre und auch als weitere Bestätigung dafür an, dass der Einsatz für die Rechte der Gläubiger von offizieller Seite als wichtiger Teil eines funktionierenden Wirtschaftsstandortes erkannt wird. "Das Unternehmen für ihre Lieferungen und erbrachten Leistungen bezahlt werden, und dadurch liquid und somit handlungsfähig bleiben, ist für den internationalen Wettbewerb, aber auch für den heimischen Arbeitsmarkt ein grundlegender Erfolgsfaktor. Das hat sich seit der Gründung des Kreditschutzverband von 1870 nicht geändert. Ich nehme das Goldene Ehrenzeichen im Namen all derer entgegen, die auf eigenes Risiko zum Wohl der österreichischen Wirtschaft tätig sind und verspreche, weiterhin mit vollem Einsatz für ihre Rechte einzutreten", so Nejedlik bei der Verleihung.

Zu Beginn seiner beruflichen Karriere mehrere Jahre in der Recherche tätig, wurde er 1991 zum Hauptabteilungsleiter der Informationsdienste ernannt. In der folgenden Zeit machte er sich einen Namen als anerkannter Experte im Bereich der Finanzdienstleistungen und avancierte in der Folge zum Bereichsdirektor der Informationsdienste. 1998 erfolgte seine Berufung in die Geschäftsführung des KSV1870.

Neben seiner Rolle als Sprecher der Geschäftsführung des Vereins und Vorstandssprecher der KSV1870 Holding AG ist Johannes Nejedlik Mitglied des Aufsichtsrates der Coface Central Europe Holding AG, die in 13 osteuropäischen Ländern vertreten ist. Weitere Funktionen nimmt er u. a. als Mitglied des Kuratoriums der Deutschen Handelskammer in Österreich und als Repräsentant des KSV1870 bei internationalen Organisationen wie ACCIS, FEBIS, etc. wahr.

Rückfragen & Kontakt:

KSV1870 Holding AG

Karin Stirner

Leiterin Unternehmenskommunikation

Wagenseilgasse 7, 1120 Wien

Telefon +43 50 1870-8226, E-Mail: stirner.karin @ ksv.at

www.ksv.at; Twitter: https://twitter.com/KSV1870