Ganslessen im Brandauer Schlossbräu für obdachlose Menschen

Kulinarische und musikalische Genüsse für 200 NutzerInnen der Wohnungslosenhilfsorganisation "wieder wohnen"

Wien (OTS) - Gemütlichkeit und Besinnlichkeit am Heiligen Abend in den Alltag von wohnungslosen Menschen zu bringen - unter diesem Motto lud das Brandauer Schlossbräu heute, 24. Dezember etwa 200 Menschen zum Ganslessen ein. Die Geladenen waren allesamt NutzerInnen von Einrichtungen der "wieder wohnen" GmbH, der größten Anbieterin der Wiener Wohnungslosenhilfe.

Weihnachtslieder vom Universitätschor Wien

Die Geschäftsführerin von "wieder wohnen", Monika Wintersberger-Montorio, begrüßte die Gäste und freute sich: "Das ist gelebte Solidarität - wenn diejenigen, die haben, ganz selbstverständlich mit jenen teilen, denen es gerade nicht so gut geht und die Unterstützung auf ihrem Weg zu einem Neubeginn brauchen. Besonders stolz und erfreut bin ich über das Engagement der Brandauer-MitarbeiterInnen und der Freiwilligen von "wieder wohnen", die diesen Nachmittag für unsere NutzerInnen möglich gemacht haben."

Etwa 20 Sängerinnen und Sänger vom Universitätschor Wien gestalteten die musikalische Umrahmung des Festessens mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Bei alkoholfreien Getränken, Gansl, Wiener Schnitzel für die Kleinen und Gemüsestrudel als vegetarische Alternative ließen es sich die "wieder wohnen"-KundInnen gut schmecken und saßen bis in den Nachmittag hinein gemütlich beisammen.

Schlossbräu-Inhaber Thomas Brandauer sagte: Es ist uns ein Anliegen, an Weihnachten jenen etwas zurückzugeben, denen es nicht so gut geht; die vielleicht nicht mit Familie feiern können, die am Rand stehen; der große Zulauf freut uns und bestärkt uns, uns auch in Zukunft zu engagieren.

"wieder wohnen"-Kalender 2014 gegen freiwillige Spende erhältlich

Die "wieder wohnen" GmbH ist die größte Anbieterin innerhalb der Wiener Wohnungslosenhilfe. Sie stellt unterschiedliche Wohn- und Betreuungsangebote für individuelle Bedarfslagen zur Verfügung - u. a. Übergangswohnhäuser, mobile Wohnbetreuung (sozialarbeiterische Betreuung in der Wohnung der KundInnen) oder Tageszentren für obdachlose Frauen und Männer.

"wieder wohnen" wurde 2005 gegründet und ist ein Tochterunternehmen des Fonds Soziales Wien.

Im "wieder wohnen"-Jahreskalender 2014 werfen NutzerInnen und MitarbeiterInnen auf 27 Kalenderblättern Schlaglichter auf die vielen Facetten von Obdach- und Wohnungslosigkeit. Der Kalender kann per E-Mail (wiederwohnen @ fsw.at) bestellt werden und wird mit einem Erlagschein für eine freiwillige Spende zugesandt. Eine Voransicht bietet die Website www.wiederwohnen.at.

