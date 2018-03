Der Wiener Silvesterpfad: Mit Pop, Soul und Klassik ins Neue Jahr

Jahreswechsel an dreizehn Standorten

Wien (OTS) - Kommenden Dienstag, den 31. Dezember 2013 ist es wieder soweit: Die Wiener Innenstadt erstrahlt zum Jahreswechsel im Glanz des allseits beliebten Silvesterpfads. Dreizehn Bühnen mit einem einzigartigen Programm laden die BesucherInnen ab 14:00 Uhr zum fulminanten Übergang ins Jahr 2014 ein. Für den 24. Silvesterpfad hat die stadt wien marketing gmbh wieder ein buntes Musik- und Unterhaltungsprogramm für kleine wie große PfadbesucherInnen organisiert.

Das Programm im Detail: Rathausplatz:

Ab 14:00 Uhr und zwischen den Live-Shows unterhält die Gäste Radio Wien DJ Johannes Willrader 14:45 - 15:45 U2 Tribute Band 16:00 - 16:45 U2 Tribute Band 17:15 - 18:15 Abbariginal 18:30 - 19:30 Abbariginal 20:00 - 20:45 The New Commitments 21:00 - 21:45 The New Commitments 22:15 - 23:00 Best of The Beatles & The Rolling Stones 23:15 - 00:00 Best of The Beatles & The Rolling Stones 00:15 - 01:00 Best of The Beatles & The Rolling Stones 02:00 Ende Neujahrsprogramm am 1. 1. 2014 (10:00 - 17:00 Uhr) 11:00 - 13:00 Live-Übertragung Neujahrskonzert 13:00 - 15:00 "Die Fledermaus", Wiener Staatsoper 2011 (2.+3. Akt) 15:00 - 17:00 Wiederholung Neujahrskonzert

Löwelstraße:

Ab 14:00 Uhr und zwischen den Live-Shows unterhält die Gäste das DJ-Team "DigitalDJs" Moderation: Werner Sejka 15:00 - 15:45 Kings & Queens 16:15 - 17:00 Kings & Queens 17.30 - 18:15 Kings & Queens 18:45 - 19:45 Blues Bros. Corporation & Band 20:00 - 20:45 Blues Bros. Corporation & Band 21:15 - 22:00 Big John &The Vienna Soul Society 22:15 - 23:00 Big John & The Vienna Soul Society 23:15 - 00:00 Big John & The Vienna Soul Society 02:00 Ende

Teinfaltstraße:

14:00 - 02:00 Auf der Glücksmeile ins Neue Jahr: Astrologie - Numerologie - Energiearbeit - Pendeln - Rituale

Freyung:

Ab 14:00 Uhr und zwischen den Live-Shows unterhält die Gäste das DJ-Team "DigitalDJs" Moderation: Oliver Anibas 15:00 - 15:45 Los Gitanos 16:00 - 16:45 Los Gitanos 17:00 - 17:45 Los Gitanos 19:00 - 19:45 Saubartl 20:00 - 20:45 Saubartl 21:00 - 21:45 Saubartl 22:15 - 23:00 Die 3 23:15 - 24:00 Die 3 00:15 - 01:00 Die 3 02:00 Ende

Graben:

14:00 - 02:00 "Der größte Ballsaal Wiens" Bis 18:00 Uhr finden im Bereich des Leopoldsbrunnen Walzerkurse zum Mitmachen statt

Stephansplatz:

Ab 14:00 Uhr und zwischen den Live-Shows unterhält die Gäste das DJ-Team "DigitalDJs" Moderation: Madina Karbeli 14:00 - 14:45 Jazz Quartet Krisper feat. Carole Alston 15:00 - 15:45 Jazz Quartet Krisper feat. Carole Alston 16:00 - 16:30 Jazz Quartet Krisper feat. Carole Alston 16:30 - 17:30 Übertragung der Jahresschlussandacht aus dem Stephansdom 17:30 - 18:15 Wiener Tanz- und Operettenmusik mit dem Walzerorchester Krisper 18:30 - 19:15 Best of Rat Pack mit dem Max Hagler Orchestra feat. Andie Gabauer und Werner Auer 19:30 - 20:15 Wiener Tanz- und Operettenmusik 20:30 - 21:15 Best of Rat Pack 21:30 - 22:15 Wiener Tanz- und Operettenmusik 22:30 - 23:15 Best of Rat Pack 23:30 - 24:00 Wiener Tanz- und Operettenmusik 00:00 - 00:15 Donauwalzer 00:30 - 01:15 Best of Rat Pack 02:00 Ende

Kärntnerstraße:

14:00 - 02:00 Groovige DJ-Sounds, die die Nacht verkürzen

Neuer Markt:

Ab 14:00 Uhr und zwischen den Live-Shows unterhält die Gäste das DJ-Team "DigitalDJs" Moderation: Cornelia Ertl 15:00 - 15:45 Gordopac 16:00 - 16:45 Gordopac 17:15 - 18:00 Ramon 18:15 - 19:00 Ramon 19:30 - 20:15 Grooveheadz 20:30 - 21:15 Grooveheadz 21:45 - 22:45 Hot Pants Road Club 23:00 - 24:00 Hot Pants Road Club 00:00 - 00:15 Donauwalzer 02:00 Ende

Haus der Musik - freier Eintritt

14:00 - 22:00 "Dirigent für einen Abend" Veranstalter: HAUS DER MUSIK Betriebsges.m.b.H.

Herbert von Karajan-Platz

14:00 - 02:00 Potpourri der schönsten Opern- und Ballettszenen 19:00 - 22:30 "Die Fledermaus" - Live aus der Wiener Staatsoper

Heldenplatz:

00:00 - 00:15 Silvesterpfad-Feuerwerk

Maria-Theresien Platz:

14:00 - 18:00 "5 Jahre Okidoki" - die Party am Silvesterpfad: 14:00 - 14:15 Begrüßung mit Christina Karnicnik & Robert Steiner 14:15 - 14:30 Kasperl gratuliert mit der "Kasperl Überraschung" 14:30 - 15:00 "Freddy's Freunde" live 15:30 - 15:50 Der "ABC Bär" gratuliert 16:30 - 17:30 "Franz Ferdinand" gratuliert 17:30 - 17:50 "Pizza Poltergeist" & "Ritter Klapperkopf" gratulieren 17:50 - 18:00 "Fritz Fantom"- Falle Ab 18:00 Uhr und zwischen den Live-Shows unterhält die Gäste das DJ-Team "DigitalDJs" 18:30 - 19:30 Carla Natascha 19:45 - 20:45 Carla Natascha 21:15 - 22:00 José Ritmo 22:15 - 23:00 José Ritmo 23:15 - 00:00 José Ritmo 00:00 - 00:15 Donauwalzer 02:00 Ende Veranstalter: MAGMAG Events & Promotion GmbH

Prater/Riesenradplatz:

20:00 - 22:00 "madebyus" 22:00 - 24:00 Blues Bros. Corporation & Band 00:00 - 00:15 Musikfeuerwerk 00:15 - 02:00 The New Commitments Veranstalter: Prater Wien GmbH

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2013

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt und im Prater www.wien-event.at

