ORF III mit Hommagen an Radiolegende Günther "Howdy" Schifter und Wienerliedgröße Georg Kreisler

Am 28., 29. und 30. Dezember im Kultur- und Informations-Spartensender des ORF

Wien (OTS) - Einen bunten Querschnitt durchs Programm bietet ORF III auch in den letzten Tagen vor dem Jahreswechsel. Am Samstag, dem 28. Dezember 2013, bildet die Oper "Thais" den Abschluss der "Erlebnis Bühne"-Weihnachtsmatinee mit Barbara Rett. Der "zeit.geschichte"-Hauptabend wird von Hugo Portisch mit "Österreich II - Die Zeit der Generäle" eingeleitet, bevor ORF III mit einem Abend für Günther Schifter der großen österreichischen Radiolegende eine Hommage widmet: Eine neue ORF-III-Dokumentation von Siegfried Steinlechner beleuchtet um 21.45 Uhr das Leben des prägenden Discjockeys und Moderators Günther Schifter.

Den diesjährigen Dirigenten des Neujahrskonzerts, Daniel Barenboim, porträtiert ein ausführliches Interview mit Barbara Rett am Sonntag, dem 29. Dezember, um 19.30 Uhr. Im "Erlebnis Bühne"-Hauptabend sind dann Plácido Domingo und Renée Fleming in Giuseppe Verdis "Otello" aus der New Yorker Met zu sehen.

Einen Abend für das Wienerlied präsentiert ORF III am Montag, dem 30. Dezember: Um 20.15 Uhr begibt sich die Dokumentation "Herzausreißer" in die moderne Wienerlied-Szene und um 21.45 Uhr porträtiert der Film "Georg Kreisler gibt es gar nicht" den wohl berühmtesten Wienerliedinterpreten, der nicht zuletzt mit "Tauben vergiften im Park" unsterblich wurde. Außerdem zeigt ORF III über drei Tage verteilt "Kreislers musikalische Stolpersteine", 15 künstlerische Kurzfilme von Studierenden zu Stücken des Wiener Liedermachers.

Die Sendungen im Überblick:

Samstag, 28. Dezember: Hommage an Radiolegende Günther Schifter, Massenets Oper "Thais" und Folge 11 von Hugo Portischs "Österreich II"

Die ganze Weihnachtswoche hindurch präsentierte ORF III vormittags große Momente der Opernwelt. Den Abschluss der "Erlebnis Bühne"-Weihnachtsmatinee mit Barbara Rett bildet um 10.00 Uhr die selten gespielte Oper "Thais" von Jules Massenet in einer Inszenierung aus der Metropolitan Opera New York 2008 mit Renée Fleming, Thomas Hampson und Michael Schade.

Im Hauptabend behandelt Folge 11 der prägenden Zeitgeschichtereihe "Österreich II" um 20.15 Uhr die "Zeit der Generäle". Hugo Portisch beleuchtet die Zeit kurz nach Kriegsende, als Militärs die Regierungsgewalt ausübten - die Macht hatte der Alliierte Rat inne, der aus den militärischen Oberbefehlshabern der vier Besatzungsmächte bestand.

Günther "Howdy" Schifter, berühmt für seinen einzigartigen Moderationsstil, prägte als erster Discjockey das Radio- und Fernsehgeschehen der Nachkriegszeit als die Stimme des neuen Österreich. Am 23. Dezember wäre er 90 geworden. Ihm widmet ORF III ein umfassendes Porträt mit der Dokumentation "ORF-Legenden: Günther 'Howdy' Schifter" von Siegfried Steinlechner, die auch die technischen und politischen Umbrüche der vergangenen achtzig Jahre widerspiegelt.

Dass Günther Schifter Humor bewies, davon zeugt seine Selbstpersiflage als Nachrichten verlesender "Hermann Monster" in "The Crazy Horror Show" aus dem Jahr 1980: Die ORF-III-Retroleiste "Kult.reloaded" präsentiert diesen komödiantischen Programmquerschnitt durch die Horror-Television im Anschluss an die Dokumentation um 22.30 Uhr.

Sonntag, 29. Dezember: "Erlebnis Bühne" mit Daniel Barenboim im Gespräch und Giuseppe Verdis "Otello"

Auf besonderen Wunsch der Wiener Philharmoniker wird das Neujahrskonzert dieses Jahr von Daniel Barenbom dirigiert. Vor diesem Hintergrund zeigt ORF III am "Erlebnis Bühne"-Sonntag um 19.30 Uhr "Das ganze Interview: Daniel Barenboim", das Barbara Rett mit dem Ausnahmepianisten und -dirigenten anlässlich seines 70. Geburtstages im Sommer 2012 geführt hat. Barenboim spricht darin über musikalische Vorbilder, Klavierspielen als große Illusion und Zigarren zum Frühstück.

Anschließend präsentiert Barbara Rett um 20.15 Uhr Giuseppe Verdis Oper "Otello" mit Startenor Plácido Domingo und Ausnahmesopranistin Renée Fleming. James Levine dirigierte Verdis Shakespeare-Adaption rund um Rache, Intrige und Eifersucht 1995 an der New Yorker Metropolitan Opera.

Montag, 30. Dezember: Ein ganzer Abend für das Wienerlied und Spannendes über das Silvester-Feuerwerk

Der ORF-III-Montag gehört dem Wienerlied, zu dessen bekanntesten und wohl auch gesellschaftskritischsten Vertretern Georg Kreisler gehört. Vor ihm verneigt sich auch das Projekt "Kreislers musikalische Stolpersteine", in dessen Rahmen Studierende und Absolventen deutscher und österreichischer Filmhochschulen 15 Kreisler-Lieder auf sehr unterschiedliche filmische Art und Weise interpretieren; ORF III strahlt die "Stolpersteine", Kurzfilme von drei bis fünf Minuten Länge, über drei Tage verteilt (30. Dezember ab 15.45 Uhr bis 1. Jänner) in den Programmnähten aus.

In die Gegenwart des Wienerlieds führt um 20.15 Uhr Karin Bergers Dokumentarfilm "Herzausreißer": Karin Berger besucht zeitgenössische Wienerliedinterpreten wie Karl Hodina, Roland Neuwirth & Extremschrammeln, Kollegium Kalksburg, Walther Soyka und die Strottern.

Darauf folgt um 21.45 Uhr "Georg Kreisler gibt es gar nicht", eine Hommage an den Liedermacher, der das Wienerlied mit satirischem Charme und herrlich schwarzen Humor versah. Regisseur Dominik Wessely erzählt das turbulente Leben des Künstlers anhand eines Dutzends Kreisler-Lieder aus fünf Jahrzehnten und bittet Weggefährten wie Kreislers Witwe Barbara Kreisler-Peters, Eva Menasse, Daniel Kehlmann und Konstantin Wecker um Geschichten zu ihren Erlebnissen mit dem vielschichtigen Künstler.

Einen Tag vor Silvester zeigt ORF III um 22.40 Uhr "Faszination Feuerwerk - Wenn Raketen den Himmel verzaubern", ein Feuerwerk an Bildern, spannenden Erlebnissen hinter den Kulissen und ein Blicke über die Schulter von Spitzen-Feuerkünstlern.

"Wiener Vorlesungen" mit Marlene Streeruwitz zum Thema "Ware Mensch" (23.25 Uhr)

Zu Gast bei den "Wiener Vorlesungen" ist diesmal die österreichische Autorin Marlene Streeruwitz. Mit Christian Erhalt diskutiert sie um 23.25 Uhr über die "Ware Mensch". Im Neoliberalismus ist der Mensch nur eine Ware, argumentiert Merlene Streeruwitz. Sie zeigt auf, wie der Mensch heutzutage immer mehr vom Markt vereinnahmt und letztlich selbst zur Ware wird.

