GROSZ: BZÖ fordert Maßnahmen Österreichs gegen weltweite Christenverfolgung

BZÖ verlangt Streichung der Mittel der Entwicklungszusammenarbeit für Länder, in denen Christenverfolgung geduldet oder unterstützt wird

Wien (OTS) - "Heute werden weltweit mehr Christen verfolgt als zu Beginn des Christentums vor 2000 Jahren. Es ist eine Schande, dass es in manchen Teilen der Welt noch immer keine Religionsfreiheit gibt. Im Irak, in Syrien oder in Zentralafrika werden christliche Minderheiten von radikalen Islamisten umgebracht. Österreich und der neue österreichische Außenminister Kurz schweigen dazu, wie auch schon Vizekanzler Spindelegger in den vergangenen Jahren. Es reicht nicht auf das Herz Jesu bei einer Angelobung zu schwören, wenn die österreichische Bundesregierung in ihrer Gesamtheit bei diesem Thema feig auf Tauchstation geht. Das ist der Ausdruck der puren Heuchelei", so BZÖ-Chef Gerald Grosz am Freitag.

Die österreichische Außenpolitik hat hier eine Chance, sich eindeutig für Religionsfreiheit und gegen Glaubensterror zu positionieren. "Natürlich ist ein solches Thema nicht "geil" um in der Sprache des neuen Außenministers zu bleiben aber es wäre eine wirksame Initiative für die Menschenrechte, wenn wir die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit für jene Staaten streichen, in denen Christenverfolgung geduldet oder sogar staatlich unterstützt wird. Österreich sollte sich hier auf die Seite der Menschenrechte schlagen, seine Stimme erheben, Konsequenzen setzen und mit allen diplomatischen Mitteln für die Religionsfreiheit verfolgter Christen kämpfen", so Grosz abschließend.

