ORF-Premiere für Kammerspiel-Stück "Chuzpe"

Otto Schenk und Sandra Cervik in der Bühnenadaption von Lily Bretts Romanvorlage aus den Wiener Kammerspielen 2013

Wien (OTS) - Im November 2012 feierte "Chuzpe", die Uraufführung der Bühnenfassung von Lily Bretts gleichnamigem Bestsellerroman, an den Wiener Kammerspielen umjubelte Premiere. Otto Schenk und Sandra Cervik brillieren in dem von Dieter Berner inszenierten Stück als gegensätzliches Vater-Tochter-Gespann Edek und Ruth. Der ORF zeigt die Aufzeichnung vom November 2013 im Rahmen seines Weihnachtsprogramms am Samstag, dem 28. Dezember, um 13.10 Uhr in ORF 2. In weiteren Rollen spielen Gabriele Schuchter, Grazyna Dylag, Alexandra Krismer, Daniela Golpashin und - in Rahmen von eingespielten Videosequenzen - Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger als Ehemann seiner wirklichen Ehefrau Sandra Cervik alias Ruth. Für die Bildregie der ORF-Fernsehfassung zeichnet Karina Fibich verantwortlich.

Es ist nicht leicht, die Tochter eines Auschwitz-Überlebenden zu sein - vor allem nicht, wenn der verwitwete Vater im hohen Alter beschließt, sein Leben nochmal selbst in die Hand zu nehmen. Der 87-jährige Edek übersiedelt von Australien zu seiner Tochter Ruth nach New York - und anstatt einem jüdischen Buchclub beizutreten oder einen Senioren-Schwimmkurs zu machen, entschließt er sich, mit zwei polnischen Frauen zusammenzuziehen - mit einer geht er sogar eine innige Liebesbeziehung ein. Als Edek auch noch ein Restaurant in der Lower Eastside eröffnen will, werden Ruths Nerven auf eine harte Probe gestellt.

Mit Chuzpe ist laut Wörterbuch eine Mischung aus zielgerichteter, intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit gemeint. In diesem Stück ist es Edeks Chuzpe, sich den Konventionen der Gesellschaft und des Alters zu widersetzen, um sein verbleibendes Leben genauso zu verbringen, wie er es möchte. Chuzpe als Synonym für Mut und Lebensfreude. Seiner übervorsichtigen, neurotischen und besorgten Tochter erklärt er: "Wie lange dauert es noch für mich, mein Leben? Ist es nicht ein bissl meschugge für einen 87-Jährigen, sich weiß Gott wie den Kopf zu zerbrechen über Dauerhaftigkeit?"

"Chuzpe" ist als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

