"Magische Weihnachten" zeigt "Tiroler Winterspaziergänge" am 29. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Verschneite Landschaften und ein einzigartiges Bergpanorama - das Mieminger Plateau in Tirol zeigt sich bereits im Dezember als weißes Wintermärchen. "Magische Weihnachten" präsentieren am Sonntag, dem 29. Dezember 2013, um 16.05 Uhr in ORF 2 "Tiroler Winterspaziergänge", bei denen sich auch die Einkehr zum "Krippele schauen" lohnt.

Das Mieminger Plateau wird von drei Tiroler Gemeinden "geteilt", in denen man auch so manche interessante Krippe finden kann. Mit viel Liebe und Geduld werden diese immer wieder aufgestellt und kleine Makel ausgebessert. Die Arbeit daran nimmt viel Zeit und vor allem auch Geschick und Erfahrung in Anspruch. Das Fassen, so nennt man das Bemalen der Krippenfiguren in Fachkreisen, ist eine ganz besondere Kunst, bei der es darauf ankommt, dass die Figuren ihren originalen "Look" nicht verlieren und nicht zu modern aussehen. Wenn man in den Mieminger Gemeinden "Krippele schauen" geht, lohnt es sich auf jeden Fall auch die Konditorei Maurer-Haselwanter aufzusuchen. Dort werden mit süßen "Baustoffen" und mit viel Liebe zum Detail ganze Winterdörfer auf die köstlichen Torten gezaubert.

Ein "kulinarisches" Erlebnis der besonderen Art wird den Winterspaziergängern auch auf der Stöttlalm geboten. Hier kann man nach einem kleinen Fußmarsch am Sonnenplateau das Menü von Chefkoch Mario Walch genießen. Auf ein herrliches Maronensüppchen folgt eine gefüllte Bauernente mit Rotkraut und Grießknödeln und als Dessert ein flaumiger Schmarrn mit karamellisierten Äpfeln.

Die Sendung ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

