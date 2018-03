"Raunachtgeschichten - Bräuche, Mythen und Legenden aus dem niederösterreichischen Alpenvorland" am 29. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Bräuche, Mythen und Legenden - am Sonntag, dem 29. Dezember 2013, führen die "Raunachtgeschichten" um 17.10 Uhr in ORF 2 ins niederösterreichische Alpenvorland und zeigen eine Welt uralter Geschichten, in der sich zwischen Thomastag (21. Dezember) und Dreikönigstag (6. Jänner) viele althergebrachte Bräuche und Riten bis in die heutige Zeit erhalten haben.

Die Wintersonnenwende ist das Signal für die "Wesen der Parallelwelt", sich den Menschen teilweise zu zeigen - so machen sich die Percht und ihre Hexengefolgschaft auf den Weg, die Menschen zu kontrollieren und Gutes und Böses zu registrieren. Wer sie trifft, muss mit Vergeltung rechnen, da sind die rauen Gestalten nicht zimperlich. In diesen mythischen Kreislauf führen die "Raunachtgeschichten", die einen seltenen Einblick in bäuerliche Traditionen und deren Ursprünge bieten. Wer hat etwa schon einmal von den "Zoderwascheln" gehört oder kennt die Gesetze der "wilden Jagd"? Die Sendung verrät auch, was ein "Schober" ist und was der Anschnitt eines Kletzenbrots für eine Bedeutung haben kann.

Gestaltet wurden die "Raunachtgeschichten" von Anita Lackenberger und Gerald Mader. Die Sendung ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

