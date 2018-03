"VERA - bei ..." Michael Konsel und seiner Männerrunde

Am 28. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Der Panter von Hütteldorf war nicht nur der wahrscheinlich charismatischste, sondern auch einer der erfolgreichsten Torhüter Österreichs. Vera Russwurm besucht am Samstag, dem 28. Dezember 2013, um 21.55 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe von "VERA - bei ..." Michael Konsel, um bei einem kleinen Umtrunk das alte Jahr zu verabschieden. In seinem Haus bei Klosterneuburg schart die grün-weiße Legende gerne Freunde, Familie und seine berüchtigte Männerrunde um sich. Neben seinem besten Freund und Trauzeugen Peter Znenahlik, Österreichs Mister Eishockey, sind auch der bekannte Erotik-Fotograf Manfred Baumann, Schwiegervater Werner Marinell, besser bekannt als "Sänger Blondl" und der "Herr der vielen Stimmen", Parodist Alex Kristan zu Gast. Immer wenn die fünf Herren zusammenkommen, rennt der Schmäh, aber auch so manches unbekannte Talent wird zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Weibliche Unterstützung bei so viel geballter Männerpower erhält Vera von der Dame des Hauses, Tina Konsel.

"VERA - bei ..." ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar. Die nächste Ausgabe steht im März 2014 auf dem Programm.

