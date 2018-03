Wien.at: Rekordzugriffe auf Veranstaltungsdatenbank

Über 2 Mio BesucherInnen im Jahr 2013

Wien (OTS) - Ob Kinderfilmfestival, Spielenacht oder Eisdisco - in der Veranstaltungsbank www.veranstaltungen.wien.at des Wiener Bürgerdienstes findet sich für jeden Geschmack das richtige Event. Bereits Anfang November wurde die 2-Millionen Marke bei den Zugriffen überschritten. Im Jahr 2012 waren es noch knapp unter 2 Millionen BesucherInnen. "Mit dem Eventkalender bietet der Bürgerdienst den WienerInnen ein Spitzenservice zum riesengroßen Kultur- und Freizeitangebot in Wien an - und die Zahlen zeigen, dass dieses Angebot auch gern genutzt wird", betont der zuständige Stadtrat Christian Oxonitsch.

Topaktuell gibt die Eventdatenbank Auskunft zu den Veranstaltungen in Wien, informiert kurz über die Veranstaltung und wie teuer die Tickets sind, und wo man sie kaufen kann. "Was drin steht stimmt" - die Veranstaltungsdatenbank zeichnet eine hohe Qualität aus, jeder Eintrag zu einer Veranstaltung wird, bevor er online geht, redaktionell geprüft.

Die Datenbank verfügt über mehr als 120 Kategorien. Das ist kein Grund zum Verzweifeln, denn zur superschnellen Suche werden immer wieder Sonderlinks angeboten, wie z.B. offene Lokale am 31. Dezember, der Silvesterlink mit vielen Veranstaltungen oder den Ballkalender. Hier wird jeder fündig. Einfach im Internet reinklicken und nachschauen auf www.veranstaltungen.wien.at.

