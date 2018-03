Jahreswechsel: Hufeisen, Kleeblatt, Rauchfangkehrer, aber auch Kuscheliges sollen Glück bringen

Markthandelsobmann Gartner: "Trend geht neben Glückssymbolen für Geldbörsel & Co. mit überwiegend klassischen Motiven auch zu Kuscheligem aus Plüsch"

Wien (OTS/PWK916) - "In der Zeit von Weihnachten bis Silvester warten Glücksbringerstandln mit einer schier unendlichen Vielfalt an Glücksbringern auf", weiß Herbert Gartner, Obmann des Bundesgremiums des Markt-, Straßen- und Wanderhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Nach wie vor beliebt sind die kleinen Plastik-Glücksbringer fürs Geldbörsel, die im Spritzgussverfahren und überwiegend in Österreich hergestellt werden. Gefragt sind aber auch größere und hochwertigere Figuren, wie z.B. Hunde, Katzen, Schildkröten etc. aus Glas, Keramik oder Plüsch.

Nicht zu vergessen sind die Utensilien für das Bleigießen, den typisch österreichischen Brauch zum Jahreswechsel: Da werden kleine Blei- oder besser Zinnfiguren in Form von Glücksbringern, eben Schweine, Kleeblätter, Rauchfangkehrer oder Hufeisen, geschmolzen und gegossen, um die gewonnene teilweise bizarren Figuren anschließend zu interpretieren. Den Verpackungen sind häufig kleine Bedeutungslisten beigelegt, die die Deutung erleichtern sollen.

Die meisten in Österreich fürs Bleigießen verwendeten Waren kommen übrigens aus dem österreichischen Traditionsunternehmen Erwin Perzy aus Wien-Hernals (das ist übrigens jenes Unternehmen, das auch die Schneekugel erfunden hat) : Erwin Perzys Großvater entwickelte seinerzeit eine neue Zinnmischung, die die kleinen Gussformen schneller zum Schmelzen brachte. (JR)

