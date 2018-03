Caritas sagt Danke

Eine Million "Aufrunder" bewirken österreichweit Weihnachtswunder

Wien (OTS) - Seit 9. September 2013 unterstützen KundInnen von BILLA, MERKUR, PENNY und BIPA mit den Worten "Aufrunden, bitte." direkt an allen Kassen österreichweit Menschen in Not. Eine Million Mal haben das die Kundinnen und Kunden der REWE International AG in den vergangenen Wochen bereits getan. Caritas Präsident Michael Landau und Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender REWE International AG veranlasst das Überschreiten dieser magischen Grenze, sich bei allen KundInnen für ihre Spenden zu bedanken.

Seit knapp vier Monaten bewirken KundInnen in den Handelsfirmen der REWE International AG mit einem kleinen Betrag Großes für Österreich. An der Kassa können sie mit den Worten "Aufrunden, bitte." die Kaufsumme unkompliziert auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden. Bis genau heute, haben Kundinnen und Kunden dies über eine Million Mal getan. Diese magische Zahl nutzen die Initiatoren der Aktion, Caritas Präsident Michael Landau und Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der REWE International AG, um sich bei den vielen UnterstützerInnen zu bedanken. "Ich bin überwältigt und danke den vielen Kundinnen und Kunden, die sich bei der Aktion Aufrunden beteiligt haben und bereits eine Million Mal "Aufrunden, bitte." gesagt haben. Jede und jeder Einzelne setzt mit einer kleinen Geste ein deutliches Zeichen der Mitmenschlichkeit und bewirkt Großes! Mein herzlicher Dank gilt vor allem auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von REWE ohne deren Engagement der Erfolg dieser Aktion so nicht denkbar gewesen wäre", dankt Landau. Hensel ergänzt: "Dass Kunden bereits eine Million Mal aufgerundet haben, ist einfach großartig. Die Aufrunder bewirken dieser Tage wahre Weihnachtswunder, denn dank ihrer Spenden wird das diesjährige Fest für viele Menschen in Österreich ein großes Stück schöner."

Mit zwei Worten bewirkt Österreich Wunder

Durch die gesammelten mehr als 101.282,42 Euro konnte bereits zahlreichen Menschen in Not geholfen werden. Die Spenden werden eins zu eins an die Caritas weitergegeben, die diese je nach Handelsfirma der REWE Group unterschiedlichen österreichischen Projekten zuweist. So unterstützt BILLA beispielsweise den Familienhilfefonds der 36 Caritas Sozialberatungsstellen, in denen Familien in dramatischen Situationen Hilfe finden. Mit dem eingenommenen Geld konnte beispielsweise einer Alleinerzieherin geholfen werden. Ihre fünf schulpflichtigen Kinder muss sie nach der Scheidung alleine versorgen. Als kürzlich die Heizkostennachzahlung, außerordentliche Schulausgaben und die Rechnung für die Reparatur des Kühlschrankes kamen, suchte Frau M. Hilfe bei der Caritas. Mit Spenden aus der Aktion "Aufrunder bewirken Wunder" konnte ihr finanziell unter die Arme gegriffen werden. MERKUR unterstützt mit den eingenommenen Spenden die Lerncafés der Caritas in ganz Österreich, in denen Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen Zugang zu mehr Bildung in einer das Lernen fördernden Umgebung erhalten. Mit Hilfe der Spenden wurde bereits ein neues Lerncafé in Götzis eröffnet. Für Menschen in Not zählt jeder Cent

BIPA fördert Mutter-Kind-Häuser, in denen hilfesuchende Mütter und ihre Kinder Zuflucht finden. Unter anderem konnten mit den bisherigen Spenden das Haus Immanuel und das Haus Luise - Übergangswohnhäuser für wohnungslose Frauen mit ihren Kindern in Wien - unterstützt werden. Wichtige Sanierungsarbeiten wie Ausmalarbeiten, neue Matratzenüberzüge und Reparatur bzw. Erneuerung von Möbeln konnten durch die Spenden aus der Aktion erledigt werden. PENNY wiederum finanziert mit seinen KundInnen einen Fonds für ältere Menschen, die finanzielle Unterstützung benötigen. Durch die Spendengelder konnte älteren Menschen in Not unter anderem durch die Zuzahlung zu dringend notwendigen Therapien bzw. Medikamenten und durch die Übernahme der Kosten für Sehbehelfe, Brillen, Hörgeräte, orthopädische Hilfsmittel oder auch der Kosten für die Anschaffung von Möbeln und Elektrogeräten sowie der Zuzahlung zu Betriebskosten geholfen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Margit Draxl

Pressesprecherin

Tel.: +43/1/488 31-417; +43/664/8266920

margit.draxl @ caritas-austria.at

http://www.caritas.at/