Silvesterfeuerwerk: Fachhandel setzt auf Beratung und verantwortungsvollen Umgang

Obmann Funke lädt ein: "Kaufen Sie im heimischen Pyrotechnikfachhandel und setzen Sie auf Fachberatung und Qualität" - "Viel Freude beim Feuerwerken und guten Rutsch!"

Wien (OTS/PWK915) - Zum Jahreswechsel 2013/14 wird sich wieder

jeder vierte Österreicher an der mitternächtlichen Farbenpracht am Silvesterhimmel durch Raketen, bengalische Feuer, oder andere Pyrotechnik beteiligen: "Silvester ohne Feuerwerk ist wie Weihnachten ohne Christbaum", so Dieter Funke, Branchenobmann des Pyrotechnikfachhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Bei Hunderten erhältlichen Produkten ist die Auswahl für den Konsumenten auf jeden Fall groß, aber es gibt auch unter den Feuerwerken Bestseller und Evergreens. Sehr beliebt sind - mit einem Anteil von rund 40 % - "Verbundfeuerwerke" (auch "Batterien" oder "Schusskisten"): Dabei reiht sich ein Effekt an den nächsten, inklusive großem Finale. Besonders nachgefragt werden in Österreich aber auch nach wie vor Raketen, sie dominieren die Verkaufscharts mit einem Markanteil von an die 50 %, weiß Funke.

Mehr als 10.000 Verkaufsstellen in ganz Österreich werden zwischen Weihnachten und Silvester mehr als 10 Millionen Euro Umsatz mit Feuerwerkskörpern machen. Der Fachhandel gibt gerne Informationen darüber, wie und wo Feuerwerkskörper zu verwenden sind, denn wer Feuerwerkskörper abbrennt, muss wissen, dass es dabei gewisse Regeln zu beachten gilt: Das Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen aller Art im Ortsgebiet und in Menschenansammlungen ist verboten. Knallkörper mit Blitzknallsatz, die man auch als "Piraten" oder "Schweizer Kracher" kennt, dürfen zwar seit 4. Juli 2013 nicht mehr verkauft, aber noch bis zum 4. Juli 2017 verwendet werden.

"Ungeachtet der gesetzlichen Bestimmungen sind vor allem der verantwortungsvolle Umgang mit Raketen und Knallkörpern sowie deren sachgerechte Lagerung notwendig", ruft Funke in Erinnerung: "Es ist besonders darauf zu achten, mit Feuerwerks- und Knallkörpern stets vom Körper weg zu hantieren, niemals auf Menschen zu zielen und bereits gezündete Feuerwerkskörper nicht in den Händen zu behalten -und: Selbst kleinste Feuerwerkskörper dürfen nur entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet werden."

Für Obmann Funke ist es eine Herzensangelegenheit, "dass auch Konsumentinnen und Konsumenten über die gesetzlichen Vorschriften in Sachen Feuerwerkskörper Bescheid wissen sollten." So zum Beispiel, dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F 1 - dazu gehören etwa "Knallerbsen", oder "Mäusepiepser" - nicht an unter 12-Jährige abgegeben werden dürfen und dass Feuerwerksartikel der nächsthöheren Kategorie F 2 - wie z.B. "Babyraketen", oder "Feuertöpfe" - erst von Personen, die 16 Jahre alt sind, erworben werden dürfen. "Die rückläufige Zahl von Vorkommnissen mit Feuerwerkskörpern ist vermehrt auf die aufgeklärten und überwiegend gut informierten Konsumenten zurückzuführen", ist er überzeugt.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Import pyrotechnischer Artikel: Der heimische Groß- und Fachhandel legt großen Wert darauf, dass Pyrotechnikartikel, die etwa aus dem asiatischen Raum importiert werden, auch unter entsprechend guten Arbeits- und Umwelt-bedingungen gefertigt werden. "Selbstimporte aus dem benachbarten Ausland bzw. Einkäufe im Internet entsprechen in vielen Fällen nicht den österreichischen Sicherheitsvorschriften. Der österreichische Pyrotechnikfachhandel setzt auf Fachberatung und Qualität, damit der gute Rutsch ins neue Jahr 2014 - begleitet von einem farbenprächtigen Feuerwerk - für alle in guter Erinnerung bleibt", so Obmann Funke abschließend. (JR)

