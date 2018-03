"Bewusst gesund": Warum Arteriosklerose lebensgefährlich ist

Außerdem am 28. Dezember: Bewegungstipps für Herzpatienten

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 28. Dezember 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Unerkannte Gefahr - Warum Arteriosklerose lebensgefährlich ist

Die Arteriosklerose, die Gefäßverengung, zählt in Österreich zu den häufigsten Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Besonders Menschen über dem 50. Lebensjahr sind davon betroffen. Neben einer vererbten Veranlagung sind es vor allem Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, Bluthochdruck, Diabetes und erhöhte Blutfettwerte, die die Schädigung der Blutgefäße begünstigen. Bei schweren Verlaufsformen kann es zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall kommen. Häufig muss dann neben einer konservativ-medikamentösen Behandlung über eine operative Therapie entschieden werden. Der 74-jährige Peter Smutny litt seit Jahren unter den Symptomen einer "Arterienverkalkung". "Bewusst gesund" hat den Niederösterreicher bis zur rettenden Herz-OP und darüber hinaus begleitet. Gestaltung:

Denise Kracher.

Geglückter Eingriff - Bypass und Stents retten Leben

Wenn die Arteriosklerose einmal weit fortgeschritten ist, hilft meist nur mehr eine Herz-OP. Peter Smutny musste sich einer solchen unterziehen. Dieser Eingriff war ein ganz besonderer, da er im Rahmen der Ausstellung "Roboter? Maschine und Mensch" im Technischen Museum Wien live aus dem Krankenhaus Hietzing übertragen wurde. Mehr als 200 interessierte Besucher konnten die einige Stunden dauernde Operation am offenen Herzen live mitverfolgen. "Bewusst gesund" war mit der Kamera dabei. Gestaltung: Vroni Brix.

Neuer Lebensstil - Nach der Reha braucht man Disziplin

Nach seiner OP musste Peter Smutny für vier Wochen auf Rehabilitation, um wieder fürs tägliche Leben fit zu werden. Das bedeutete für ihn eine komplette Umstellung seines Lebensstils. Ab sofort waren für ihn regelmäßige Bewegungseinheiten und eine abwechslungsreiche gesunde, aber fettarme Ernährung Pflicht. Der Niederösterreicher muss seit seiner Herz-OP täglich bis zu zwölf Tabletten einnehmen, auch das will gelernt sein. Gestaltung: Denise Kracher.

"Bewusst gesund"-Tipps zum Thema Sport und Ernährung für Herz-Patienten

Regelmäßiger Sport und die richtige Ernährung sind nicht nur wesentliche Faktoren, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, sondern gerade wenn das Herz bereits vorgeschädigt ist oder man eine Herz-OP hinter sich hat, besonders wichtig, um wieder fit zu werden. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn gibt Bewegungstipps für Herzpatienten.

