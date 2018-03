FPÖ-Deimek: Deutsche Goldrettung beginnt

Ewald Nowotny im Winterschlaf

Wien (OTS) - Die Deutsche Bundesbank sorgte für Aufsehen. Insgesamt 37 Tonnen Gold wurden im aktuellen Kalenderjahr von ausländischen Lagerorten abgezogen und nach Deutschland überstellt. "Der Trend zur inländischen Lagerung von Gold setzt sich durch", freut sich FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerhard Deimek.

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete und Gründer der Initiative "Rettet unser österreichisches Gold", Gerhard Deimek, zeigt sich über die angelaufene deutsche Goldrettung erfreut. Im aktuellen Kalenderjahr wurden 37 Tonnen Gold von Paris und New York nach Frankfurt überstellt. "Ein bedeutender Teilerfolg, der über die deutsche Innenpolitik hinausreicht", kommentiert Deimek das Geschehen. Jetzt gelte es, den politischen, parlamentarischen und medialen Druck auch in Österreich weiter zu erhöhen. "Das deutsche Beispiel zeigt, dass Notenbanken nicht dauerhaft gegen den Willen der Menschen agieren können. Ewald Nowotny wird sich dem Trend zur inländischen Lagerung von Goldreserven auf Dauer nicht mehr widersetzen können", blickt Deimek zuversichtlich in die Zukunft. Derzeit befänden sich allerdings sowohl die Oesterreichische Nationalbank, als auch ihr Gouverneur "wohl noch im Winterschlaf abgehobener Eliten", schließt Deimek.

