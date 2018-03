Das neue HYPO NOE Feuerwehr-Leasing: Kostengünstige Finanzierung für unsere Lebensretter

St. Pölten (OTS) - Die HYPO NOE Leasing - eine Tochter der HYPO NOE Gruppe - hat im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung des Landes NÖ den Zuschlag für einen dreijährigen Rahmenleasingvertrag zur Finanzierung von Feuerwehrautos und -geräten erhalten. Das große Plus: Gemeinden und Feuerwehren aus NÖ können ab sofort in einem standardisierten Prozess mit kurzer Bearbeitungsdauer die Modernisierung ihres Fuhrparks und ihrer Gerätschaften kostengünstig und unkompliziert finanzieren. Ein Klick auf www.hyponoe.at/feuerwehrleasing genügt: Alle relevanten Informationen und notwendigen Unterlagen können in elektronischer Form heruntergeladen werden.

Die Vorteile dieses maßgeschneiderten Produktes liegen auf der Hand: Attraktive Finanzierungskonditionen durch Sammelausschreibungen, eine "All-in-Kondition" ohne versteckte Zusatzkosten, vereinheitlichte Struktur und Prozesse sowie die Möglichkeit einer Umsatzsteuerstundung.

"Unsere Freiwilligen sind tagtäglich im Einsatz gefordert und leisten Unvorstellbares. Daher sollen die Wege für die Finanzierung von modernen Einsatzgerätschaften für unsere ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten kurz, klar und kostengünstig sein", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.

"Die Idee des Feuerwehr-Leasings ist von den Gemeindevertreterverbänden gekommen. Umso mehr freuen wir uns, dass die Idee aufgegriffen wurde und jetzt umgesetzt wird. Es ist ein tolles Produkt, das den Gemeinden und den Feuerwehren hilft, kostengünstiger und mit geringem Verwaltungsaufwand künftig Einsatzgeräte und Fahrzeuge zu finanzieren", so die Präsidenten der Gemeindevertreterverbände von VP und SP, Alfred Riedl und Rupert Dworak.

"Wir unterstützen alle Maßnahmen die den Feuerwehren und den Gemeinden sparen helfen", betont NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

"Mit diesem Leasingmodell können Gemeinden bereits ab 5.000 Euro sehr kostengünstig die Infrastruktur ihrer Feuerwehren nachrüsten und das innerhalb von weniger als sieben Wochen. Maßgeschneiderte Angebote für Kommunen sind eine der Stärken unseres Portfolios", zeigt sich Dr. Peter Harold, HYPO NOE Gruppe-Generaldirektor, über das neue Angebot erfreut.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Dock / Thomas Klemm, Bakk.Komm.

HYPO NOE Gruppe

Stv. Konzernpressesprecher

Tel. +43 (0)5 90 910- (DW - 1235 und DW - 1333)

Mail: elisabeth.dock @ hyponoe.at / thomas.klemm @ hyponoe.at