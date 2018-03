Rally Queen Julia Schrenk startet in zwei Tagen für Österreich und das Elite Racing Team beim legendären Africa Eco Race!

5580 km pures Abenteuer

St. Johann im Pongau (OTS) - In wenigen Tagen - am 29.12.2013 - wird Julia Schrenk, die 24-jährige Lehramtsstudentin aus Berndorf, als Österreichs erste Frau auf dem Motorrad die originale Strecke der legendären Paris-Dakar im Rahmen des Africa Eco Race 2014 unter die Räder nehmen - und damit ein Stück Geschichte schreiben.

Das Africa Eco Race ist dabei nicht nur ein - wenn nicht das härteste - Offroad-Rennen überhaupt, sondern auch eine Botschaft an die begeisterte Motosportgemeinde: Die Organisatoren haben sowohl bei der Streckenplanung, als auch in der gesamten Abwicklung großen Respekt gegenüber Umwelt und Bewohner der Regionen gezeigt. So kommen alternative Energiequellen in den Fahrerlagern, den Sicherungspunkten und im gesamten Begleittroß zum Einsatz, die Streckenführung beachtet die regionalen Besonderheiten und die Fahrerlager sind abseits der bewohnten Regionen eingerichtet.

Darüber hinaus wird größter Wert darauf gelegt, dass nach der Rally außer den Spuren im Sand keine Umweltbeeinträchtigungen zurückbleiben: kein Schmutz, kein Müll, keine liegengebliebenen Fahrzeuge.

Im Gegenteil: jedes Jahr werden hunderte Bäume gepflanzt und der Anteil an Rallyefahrzeugen mit alternativen Energiequellen weiter erhöht.

Schulen werden mit Lehrmaterial und Ausstattung unterstützt und Krankenhäuser mit Medizin.

Dieses Jahr wird die Rally Queen - als Botschafterin für diesen Sport und ganz besonders als Österreicherin und angehende Lehrerin -einer bedürftigen Schule in der Nähe der Mauretanischen Hauptstadt eine Solarenergieanlage aus Österreich übergeben und in Betrieb nehmen!

Julia Schrenk hat in den letzten Monaten seit der Wahl zur Rally Queen ein dicht gepacktes Programm absolvieren müssen, um den Anforderungen der wohl härtesten Rally der Welt gerecht zu werden:

Kraft- und Ausdauertraining, technisches Training, Navigationstraining und das Training in der Wüste Tunesiens mit "Navigator" Dr. Christian Horwath waren Teile der Anstrengungen, die Julia obendrein noch mächtig Spaß machten.

Nachdem letztes Jahr die Schauspielerbrüder Tobias Moretti und Gregor Bloeb mit sehr großem Aufwand und Unterstützung des Kinigadner-KTM Teams diese schwere Rally gefahren sind, wird Julia Schrenk das Abenteuer dieses Jahr als jüngste Teilnehmerin überhaupt und als Botschafterin für diesen wundervollen Sport bestreiten - und wie Ihre Mitbewerber ihr attestieren - für eine Überraschung sorgen:

Julia war in den Vorbereitung unglaublich schnell und hat den unbedingten Willen, dieses Rennen bis ins Ziel nach Dakar zu Ende zu fahren. Sie selbst sieht sich bei den 50% der Fahrer, die es bis ins Ziel schaffen!

Die Geschichte der jungen Berndoferin ist eine Heldenreise, die bewegt:

Vor etwas mehr als drei Jahren hat die Lehramtsstudentin mit dem Motocross Sport begonnen und heuer bereits im prestigeträchtigen NÖ-Westcup, der als Kaderschmiede gilt, den dritten Gesamtrang am Saisonende eingefahren!

Daneben arbeitet sie im Verkauf eines Sportartikelhandels, studiert Psychologie, Philosophie, Sport und Englisch, gibt in Ihrer Freizeit Nachhilfe, ist ausgebildete Schilehrerin und legt ein großes soziales Engagement an den Tag.

Ihre erste "Amtshandlung" als amtierende Rally Queen war dann auch, ein Benefizrennen ins Leben zu rufen, wo der Erlös des Rennens bedürftigen Kindern zu Gute kommt.

Julia lebt Ihren Traum und ist dabei ein großes Vorbild für die Jugend: alles ist möglich - jede/r kann ein/e Gewinner/in sein! Schon der Weg zur Teilnahme am Africa Eco Race ist ein Sieg und ein Erfolg, den die 24-jährige Ausnahmesportlerin für sich verbuchen kann. Wenn Sie dann auch noch über die Ziellinie am Lac Rose in Dakar fährt, dann hat Sie Geschichte geschrieben.

Als Unterstützung für dieses Abenteuer kann Julia auf ein gut organisiertes Team, eine Reihe von Motorsportlegenden, einen begeisterten Sponsor (Elite Service GmbH und Ulrich Wagner) und den Support von Yamaha zurückgreifen, die alle ihr Bestes geben, damit Julia Ihre Heldenreise bis nach Dakar schafft.

Informationen zur Rally Queen und zum Africa Eco Race 2014 gibt es vorab und live während der Rally unter www.elite-racing.at, www.julia-schrenk.com, www.africaecorace-live.at, sowie auf Eurosport, Eurosport 2, DSF (und vielen weiteren TV-Stationen) und den Tagesmedien.

Seien auch Sie dabei, wenn Julia Schrenk den härtesten Teil Ihrer Heldenreise antritt: 5580 km quer durch die Wüste nach Dakar auf zwei Rädern!

