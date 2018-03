Wieden: Handschlag mit Rauchfangkehrer zu Silvester

Gratis-Sekt und -Schoko am 31.12. (14-17 Uhr) im Museum

Wien (OTS) - Um sich viel Glück im Neuen Jahr zu sichern, ist ein Besuch im "Rauchfangkehrer-Museum" (4., Klagbaumgasse 4) ratsam: Am Dienstag, 31. Dezember, legt Museumsleiter Günter Stern wieder einmal seine schwarze Montur an und begrüßt die kleinen und großen Teilnehmer an der traditionellen Silvester-Veranstaltung. Um 14.00 Uhr fängt der vergnügliche Silvester-Nachmittag im Museum der Glücksbringer an und dauert ungefähr bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Jeder erwachsene Gast bekommt kostenlos ein Glas Sekt und den Nachwuchs beschenken Meister Stern und sein Team mit Schokolade-Schornsteinfegern. Info per E-Mail: rfk.stern @ aon.at, rauchfang @ bezirksmuseum.at

Erinnerungsfotos, Berufshistorie und Ausstellung "1914"

Lichtbildner können den Glück verheißenden Handschlag mit dem altbewährten Rauchfangkehrer mit ihrer Kamera festhalten. Wer lieber auf die Glückwünsche charmanter Damen vertraut, wendet sich an gleichfalls standesgemäß uniformierte Kolleginnen des Museumschefs. Neben Schaumwein, Süßigkeiten, Erinnerungsfotos und guten Wünschen gibt es weitere Gründe für einen Abstecher ins "Rauchfangkehrer-Museum": In einer Dauer-Ausstellung wird über die Historie des Rauchfangkehrer-Berufes informiert. Die Exponate reichen von der Zunft-Truhe bis zu Gerätschaften aus früherer Zeit. Außerdem ist die im September eröffnete Sonder-Ausstellung "1914 - Der Anfang vom Ende" zu sehen, die an das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand, an den Beginn des Ersten Weltkrieges und an den Zusammenbruch der Monarchie erinnert. Büsten, Bronze-Figuren, Gemälde, Fotos, Gegenstände aus dem Besitz von Kaiser Franz Joseph und andere Schaustücke regen zum Nachdenken über die seinerzeitigen Geschehnisse an. Das "Rauchfangkehrer-Museum" ist Mitglied der ARGE der Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen. Im Internet findet man nähere Angaben über das Museum (reguläre Öffnungsstunden, fixe Schau, Sonder-Ausstellung, etc.): www.bezirksmuseum.at. (Schluss) enz

