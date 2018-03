US-Unternehmen dominieren die Weltbörsen

47 der 100 teuersten Unternehmen der Welt kommen aus den USA

Apple teuerstes Unternehmen der Welt

Nur 32 europäische Unternehmen unter den Top 100

Das Ranking der 100 teuersten Unternehmen der Welt wird aktuell von den USA (47 Unternehmen) angeführt, darauf folgen Großbritannien und China/Hongkong (11 bzw. 9 Unternehmen). Auf Rang 4 ist Deutschland mit 6 Unternehmen vertreten. Österreich ist weder unter den Top 100 noch unter den Top 300 vertreten.

Gegenüber den Vorjahren konnten die US-Konzerne ihre Vorherrschaft sogar noch ausbauen: die zehn teuersten Unternehmen der Welt haben ihren Hauptsitz in den USA. Vor einem Jahr hatten immerhin drei chinesische Konzerne und ein Unternehmen aus den Niederlanden einen Spitzenplatz erreicht. Und in den Top 100 stammt fast jedes zweite Unternehmen aus den Vereinigten Staaten (47 Unternehmen) - Ende 2012 waren es noch 39 Unternehmen.

Das sind Ergebnisse einer Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY (früher Ernst & Young), die die Marktkapitalisierung der am höchsten bewerteten Unternehmen weltweit untersucht.

US-Konzerne hängen europäische Konkurrenz an der Börse ab

"Die US-Unternehmen profitieren zurzeit von vielen Faktoren: Auf dem Heimatmarkt läuft die Wirtschaft rund und der Fracking-Boom drückt die Energiekosten - das ist ein großes Plus, vor allem für energieintensive Industrieunternehmen, die ihre Produkte auf dem Weltmarkt günstiger anbieten können", erklärt Gerhard Schwartz, Partner bei EY Österreich, die Entwicklung. "Europa kann da nicht mithalten: Vor allem die Krisenländer ächzen nach wie vor unter den Folgen der Schuldenkrise, einer schwachen Konjunktur und hohen Energiepreisen." Hinzu komme, dass Unternehmen aus der Eurozone unter dem starken Euro leiden, der ihre Produkte im Export teurer und damit weniger wettbewerbsfähig mache.

Unter den 100 Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert finden sich aktuell nur noch 32 europäische Unternehmen, vor einem Jahr waren es noch 34. In den Top 10 ist Europa derzeit mit keinem einzigen Unternehmen mehr vertreten. Als bestes europäisches Unternehmen schafft es das schweizerische Lebensmittelunternehmen Nestlé mit einer Marktkapitalisierung von 229 Mrd. US-Dollar auf Platz 12 des Rankings. Der Pharma-Konzern Roche mit Hauptsitz in der Schweiz (Platz 13), das niederländische Energieunternehmen Royal Dutch Shell (Platz 16) sowie das schweizerische Pharma-Unternehmen Novartis (Platz 19) konnten sich als ebenfalls in den Top 20 platzieren.

Nicht nur beim Börsenwert, sondern auch beim Geschäftsergebnis sind die europäischen Konzerne in diesem Jahr gegenüber ihren US-Wettbewerbern deutlich zurückgefallen: So verzeichnete nur rund die Hälfte der 300 umsatzstärksten Unternehmen Europas (56 Prozent) im ersten Halbjahr 2013 ein Umsatzplus, bei den US-Unternehmen waren es fast drei Viertel (73 Prozent). Und die US-Unternehmen arbeiteten deutlich profitabler: Ihre durchschnittliche EBIT-Marge - das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz - lag bei 11,6 Prozent, in Europa waren es lediglich 9,8 Prozent.

Spitzenplätze im Börsenranking gehen an Technologiekonzerne

"Die USA profitieren dabei nicht nur von billiger Energie und einem starken Binnenmarkt, die US-Konzerne dominieren auch die Informationstechnologie", erläutert Schwartz. Zehn US-Technologieunternehmen sind im Top 100 Ranking vertreten - im Vergleich zu drei europäischen Unternehmen.

Allein auf den Spitzenplätzen des Börsen-Rankings finden sich mehrere amerikanische IT-Riesen: Apple liegt mit einem Börsenwert von insgesamt knapp 499 Milliarden US-Dollar auf Rang 1, auf Rang 3 landet Google (354 Milliarden US-Dollar), gefolgt von Microsoft (306 Milliarden US-Dollar). Die Unternehmen konnten dabei kräftig Plätze gut machen: Google verbesserte sich innerhalb des vergangenen Jahres vom sechsten auf den dritten Rang, Microsoft kletterte vom achten auf den vierten Platz.

Den zweiten Platz im Ranking belegt der Ölkonzern Exxon Mobil (416 Milliarden US-Dollar), der zur Jahresmitte beim Börsenwert noch knapp vor Apple gelegen hatte.

"Die Börsen bewerten vor allem eines: Die Zukunftsperspektiven und die Innovationskraft der Unternehmen", erklärt Schwartz. "Und da stehen die USA derzeit einfach besonders gut da: Für die USA als Einwanderungsland mit einer stabilen demographischen Entwicklung ist der Fachkräftemangel kein größeres Thema, und auch der Unternehmergeist und die Gründungskultur sind jenseits des Atlantiks besonders stark ausgebildet."

