Neues Volksblatt: "Verstellter Blick" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 27. Dezember 2013

Linz (OTS) - Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, heißt es. Dass ein gut ausgebautes Kontrollsystem auch ein Beitrag zur Qualitätssteigerung ist, versteht sich von selbst. Und wenn es um die Betreuung von Menschen geht, kann es in Bezug auf die Qualität auch gar keine Abstriche geben - wie ja auch die entsprechend hohen gesetzlichen Standards belegen.

Aber die Kehrseite der Medaille muss man auch sehen: Es gibt dadurch auch viel zu kontrollieren. Das bedeutet Verwaltungsaufwand, das bindet die Ressourcen der Verantwortlichen, und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass es in I-Tüpfelchenreiterei ausartet. Schließlich brauchen ja auch Kontrollore ein Erfolgserlebnis.

Auf genau diese Problematik weist OÖVP-LAbg. Wolfgang Stanek jetzt hin, und er macht den Unmut aus den Alten- und Pflegeheimen öffentlich. Ein Anstoß, über die Kontrollbürokratie nachzudenken, sollte das auf jeden Fall sein. Noch dazu, wo ja auch die Regierung in ihrem Programm der umfassenden Deregulierung das Wort redet und das Ziel vorgibt, durch Bürokratie verursachte Kosten und Zeitaufwand "massiv" zu reduzieren.

Und eines sollte man auch nicht unterschätzen: Wer sich ständig in einem regelrechten Vorschriftendschungel zurecht finden muss, dem ist möglicherweise irgendwann der Blick auf das Wesentliche verstellt -und das ist in den Alten- und Pflegeheimen immer noch der Mensch.

