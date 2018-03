Papst ruft zu Gebet für verfolgte Christen auf

Franziskus: Liturgie des zweiten Weihnachtstages macht deutlich, dass Bethlehem und Golgotha, Geburt und Kreuzestod Jesu zusammengehören

Vatikanstadt, 26.12.13 (KAP) Papst Franziskus hat am zweiten Weihnachtstag die Diskriminierung und Verfolgung von Christen in vielen Teilen der Welt beklagt. Ihre Zahl sei heute höher als in den frühen Zeiten des Christentums, sagte er bei seinem Mittagsgebet am Donnerstag, dem Fest des ersten christlichen Märtyrers Stephanus.

Franziskus rief zu Gebet und Solidarität mit den Gläubigen auf, die in Ländern ohne Religionsfreiheit zu Unrecht angeklagt und Verfolgungen aller Art ausgesetzt seien. Das gelte ebenso in Staaten, die auf dem Papier zwar die Menschenrechte schützten, in denen Gläubige, vor allem Christen, aber Einschränkungen und Diskriminierungen erführen. Konkrete Länder oder Situationen nannte der Papst nicht. Gemeinsam mit den mehreren tausend Besuchern auf dem Petersplatz betete er für verfolgte Christen.

Das Fest des Märtyrers Stephanus wirke wie ein Fremdkörper mitten in der von Freude geprägten achttätigen Weihnachtszeit, führte der Papst vor seinem Feiertagsgebet aus. Es bringe Hass, Grausamkeit und Tod in das von Frieden und Leben bestimmte Festtagsklima. In der Optik des Glaubens jedoch stehe das Stephanus-Fest in vollem Einklang mit der Bedeutung von Weihnachten. Es zerstöre das falsche Bild von einem märchenhaften und süßlichen Weihnachten, das nach dem Evangelium nicht existiert.

Die Liturgie bringe somit den ursprünglichen Sinn zurück, wonach Bethlehem und Golgotha, Geburt und Kreuzestod Jesu zusammengehörten. "Im Martyrium wird die Gewalt durch die Liebe, der Tod durch das Leben besiegt", so der Papst. Somit feiere man am Gedenktag des Martyriums auch das "Weihnachtsfest" des Stephanus.

