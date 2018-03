Vienna Insurance Group in Ungarn

Kauf der AXA verstärkt Portfolio in der Lebensversicherung

Wien (OTS) - Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Versicherungsgesellschaft AXA Biztosító Zrt. abgeschlossen. Der Erwerb erfolgt vorbehaltlich der Genehmigungen der zuständigen Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Ungarn ist einer der Kernmärkte, auf dem wir unsere Präsenz schon seit längerer Zeit intensivieren möchten. Umso erfreulicher ist es, dass dieser Schritt noch vor dem Jahreswechsel gelungen ist. Die Vienna Insurance Group ist seit beinahe zwei Jahrzehnten in Ungarn aktiv und ungeachtet der herausfordernden wirtschaftlichen Situation entwickeln sich unsere ungarischen Konzerngesellschaften positiv. Die AXA Biztosító ergänzt unser Portfolio im Segment Leben, das auch insbesondere im Bereich der fondgebundenen Produkte erhebliches Potential aufweist", so Peter Hagen, Generaldirektor der Vienna Insurance Group.

AXA Biztosító 1) erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2013 verrechnete Prämien von rund 31 Mio. Euro. Der überwiegende Teil des Geschäftsvolumens entfällt auf das Segment Leben

(rd. 92 Prozent) mit starkem Fokus auf fondgebundene Lebensversicherungsprodukte. Die Gesellschaft hält den 13. Rang am ungarischen Lebensversicherungsmarkt. AXA Biztosító ist landesweit tätig und beschäftigt derzeit rd. 120 Mitarbeiter. Der Vertrieb erfolgt über eine eigene Vertriebsgesellschaft sowie über Finanzintermediäre wie Makler und Banken.

VIG in Ungarn

Die Vienna Insurance Group ist seit dem Jahr 1996 am ungarischen Versicherungsmarkt aktiv und zählt das Land zu seinen Kernmärkten. Mit dem Kompositversicherer Union Biztosító und dem Lebensversicherer Erste Biztosító hält der Konzern zum dritten Quartal 2013 einen Marktanteil von rd. 6 Prozent und damit Rang 8 am Gesamtmarkt. Im Bereich Nicht-Leben ist die VIG in Ungarn auf dem 6. Marktrang und im Firmengeschäft die hervorragende Nummer 3. Die Erste Biztosító verfügt mit der lokalen Bank der Erste Group über einen starken Partner für den Vertrieb von Lebens-versicherungen. Die Vienna Insurance Group erwirtschaftete in Ungarn in den ersten drei Quartalen 2013 verrechnete Prämien von rd. 115 Mio. Euro (+3,1 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode).

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 24 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die VIG baut auf fast 190 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 23.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Kernmärkten und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse; die Aktie notiert auch an der Prager Börse.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter http://www.vig.com

1) Quelle: Verband der ungarischen Versicherungsunternehmen:

www.mabisz.hu

Rückfragen & Kontakt:

VIENNA INSURANCE GROUP

Public Relations

Schottenring 30

1010 Wien

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka @ vig.com

Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan @ vig.com

Julia Rychetsky +43 50 390-26814, julia.rychetsky @ vig.com

Marco Jäger +43 50 390-26985, marco.jaeger @ vig.com