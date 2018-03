AVISO 27.12. Foto-/Drehtermin: Kardinal und Caritas Präsident: "Syrische Flüchtlingskinder brauchen unsere Hilfe"

Angesichts der syrischen Flüchtlingstragödie bitten Kardinal Schönborn und Caritas Präsident Landau um die Unterstützung der Österreicher: "Wir alle sind in diesen Stunden gefordert."

Wien (OTS) - Am Freitag, den 27.12.2013, um 10 Uhr, erinnern Kardinal Christoph Schönborn und Caritas Präsident Michael Landau am Stephansplatz an das Leid von knapp 8,8 Millionen Flüchtlingen in Syrien und den angrenzenden Staaten Libanon und Jordanien. "Im Angesicht von Verfolgung, Tod und Folter verlassen immer mehr Menschen ihre syrische Heimat. Zugleich ist es vor Ort nun auch bitterkalt. Längst steht fest: Wir haben es hier mit einer der verheerendsten humanitären Katastrophen der vergangenen Jahre zu tun. Es sind vor allem die syrischen Flüchtlingsfamilien und -kinder, die in diesen Stunden dringend unsere Hilfe benötigen", sagt Landau im Vorfeld des Termins.

WANN: Freitag, 27.12.2013, 10 - 10.30 Uhr

WO: Stephansplatz, Haupttor Dom

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Martin Gantner

Pressesprecher der Caritas der Erzdiözese Wien

Mobil: 0664/889 52760

E-Mail: martin.gantner @ caritas-wien.at

www.caritas-wien.at