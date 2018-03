Lotto: Jackpot mit 1,9 Millionen Euro zum Jahresausklang

Zwei Joker aus Kärnten und OÖ gewinnen je 95.500 Euro

Wien (OTS) - Nachdem sich zuletzt in den vergangenen drei Runden gleich acht Spielteilnehmer über einen Sechser freuen durften, klingt das Jahr 2013 nun mit einem Jackpot aus. Am Mittwoch hat es keine "sechs Richtigen" gegeben, und damit geht es bei der letzten Ziehung des Jahres am kommenden Sonntag um rund 1,9 Millionen Euro für den Sechser.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 36.000 Euro. Zwei Gewinner kommen aus Niederösterreich, beide waren per Normalschein erfolgreich, beiden fehlte die Zahl 17 zum Sechser, und beide verbuchten noch einen Dreier zusätzlich. Der dritte Gewinner kommt aus Salzburg und wählte das System 0/09. Ihm fehlte die Zahl 8 zum Sechser, und er bekommt für systembedingte zusätzliche Gewinne noch rund 6.000 Euro, wodurch sich sein Gesamtgewinn auf mehr als 42.100 Euro erhöht.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Jokerzahl und dem angekreuzten "Ja" daneben. Für einen Spielteilnehmer aus Kärnten und einen aus Oberösterreich bedeutet dies einen Gewinn von je rund 95.500 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25.12.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 788.723,40 - 1,9 Mio. Euro warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 36.149,80 132 Fünfer zu je EUR 896,20 268 Vierer+ZZ zu je EUR 154,50 5.699 Vierer zu je EUR 34,20 6.588 Dreier+ZZ zu je EUR 14,30 81.510 Dreier zu je EUR 4,20 209.985 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 5 8 16 17 32 40 Zusatzzahl: 30

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25.12.2013:

2 Joker zu je EUR 95.456,30 8 mal EUR 7.700,00 102 mal EUR 770,00 1.018 mal EUR 77,00 10.574 mal EUR 7,00 108.199 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 5 1 4 4 3 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart

Tel.: 01 790 70 / 1910



www.lotterien.at

www.win2day.at