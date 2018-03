Wiener Kindergärten: Auch in den Ferien qualitätsvolle Bildung und Betreuung

Wien (OTS) - Über 95 Prozent der Wiener Kinderbetreuungseinrichtungen bieten Öffnungszeiten an, die Eltern eine Vollzeitbeschäftigung ermöglichen. Der Österreich-Schnitt (ohne Wien) für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt hingegen lediglich bei 19 Prozent.

"Gerade in Ferienzeiten sind aber viele Eltern auf das Angebot der Kleinkindergruppen/Krippen, Kindergärten und Horten in Wien angewiesen", betont Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. "Berufstätige Mütter und Väter können sich dabei auf Job-orientierte Öffnungszeiten und wenige Schließtage verlassen."

So öffnen in Wien rund 66 Prozent der Einrichtungen (städtisch und privat zusammengerechnet) schon vor 7 Uhr, 90 Prozent der Kindergärten haben zehn und mehr Stunden geöffnet. Mit durchschnittlich nur vier Schließtagen im Jahr stehen Wiener Eltern die Betreuungseinrichtungen auch in Ferienzeiten zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Michaela Zlamal

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

Tel.: +43 1 4000-81930

michaela.zlamal @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/