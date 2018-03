Weihnachtsgeschäft bei SPORT 2000 besser als im Vorjahr

SPORT 2000 Händler freuen sich über ein Plus von drei Prozent

Linz (OTS) - "Fröhliche Weihnacht überall" hieß es in diesem Jahr für SPORT 2000. Das für den Handel so wichtige Weihnachtsgeschäft ließ die Kassen klingeln: "Das Weihnachtsgeschäfts ist sehr zufriedenstellend verlaufen. Wir konnten im Vergleich zum Vorjahr zulegen", erklärt Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000. Die aktuell 215 SPORT 2000 Händler mit ihren 351 Geschäften in ganz Österreich erzielten ein Plus von drei Prozent im Vergleich zu 2012. Vor allem die Händler im Osten sind mit dem Weihnachtsgeschäft sehr zufrieden. In den Tourismusregionen im Westen Österreichs läuft das große Geschäft traditionell erst mit den Weihnachtsferien an. Doch auch hier konnte dank des frühen Schneefalls und der winterlichen Temperaturen ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden.

Wintertrend Tourenski

Bei den Weihnachtsgeschenken besonders hoch im Kurs lagen Ausrüstungen für Skitouren. "Der Trend in diesem Winter ist der Tourensport. Steigende Verkaufszahlen bei hochwertiger Funktionskleidung, Tourenski und bei Lawinenausrüstungen bescherten uns alleine in diesem Bereich ein Plus von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr", erläutert Schwarting weiter. Doch auch bei Ski Alpin lief das Weihnachtsgeschäft gut. Es wurden rund vier Prozent mehr Ski verkauft als im Vorjahr. "Die gute Schneelage in den Bergen vor Weihnachten spielte dabei eine große Rolle", freut sich Schwarting. Beim Skiverleih konnte SPORT 2000 ebenfalls zulegen. Bei Kindern sind Saisonmieten für Ski besonders beliebt. Skischuhe hingegen verkaufen sich weiter sehr gut. Der Trend zum eigenen Schuh bleibt dank komfortabler und individuell angepasster Skischuhe ("Boot-Fitting") bestehen. Der Verlierer der bisherigen Wintersaison ist, wie im letzten Jahr, das Sorgenkind Snowboard.

