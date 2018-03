Silvester: Wiener Linien fahren Extraschichten

U-Bahn, viele Bim- und Buslinien die ganze Nacht unterwegs

In der Silvesternacht ist nicht nur die Nacht-U-Bahn für die Fahrgäste der Wiener Linien unterwegs. Auch die meisten Straßenbahnen und viele Buslinien werden bis in die frühen Morgenstunden geführt. Hunderte MitarbeiterInnen der Wiener Linien sind im Einsatz, um die Feiernden rasch und sicher durch die Nacht zu bringen.

U-Bahn, Bim und Bus in der Silvesternacht

Bis etwa 3:00 Uhr früh fahren die U-Bahn-Linien im 7,5-Minuten-Intervall, anschließend im gewohnten 15-Minuten-Takt. Wegen der Silvesterveranstaltung in der Wiener Innenstadt werden U1 und U3 ab 22:00 Uhr die Station Stephansplatz auf polizeiliche Anordnung durchfahren, dann dient die Station als Stützpunkt für die Wiener Rettung und ist nicht für Fahrgäste nutzbar.

Zusätzlich zu den U-Bahnen fahren die Straßenbahnlinien D, 1, 2, 6, 18, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 46, 49, 58, 60, 62, 67 und 71 in der Silvesternacht ohne Unterbrechung. Auch die Autobuslinien 7A, 26A, 29A, 35A, 66A, 68A und 73A sind im Viertel- oder Halbstundentakt unterwegs. Die ASTAX-Linien N17, N23, N61 und N90 sind ebenso im Einsatz.

Das übliche Nachtbus-Netz ist in der Silvesternacht nicht in Betrieb. Am Neujahrstag verkehren U-Bahn, Bim und Bus nach dem Sonntagsfahrplan.

Silvesterlauf bringt Linienänderungen bei Straßenbahnen

Am 31. Dezember kommt es aufgrund des Silvesterlaufs in der Wiener Innenstadt zwischen 9.30 und 13.00 Uhr zu Einschränkungen auf den Straßenbahnlinien 1, 2, D, 31 und 71. Die Linien 1A, 2A und 3A sind zu Silvester ganztägig nicht in Betrieb. Die Vienna Ring Tram ist am 31. Dezember erst ab 13.30 Uhr ab der Station Oper unterwegs. Der letzte Zug startet um 21.51 an der Haltestelle Schwedenplatz.

Öffnungszeiten der Info- und Vorverkaufsstellen

Die Info- und Ticketfilialen der Wiener Linien sind am Silvestertag in der Zeit von 6.30 bis 14.00 Uhr geöffnet - die MitarbeiterInnen der Infostelle Stephansplatz stehen bis 15.30 Uhr zur Verfügung. Die Vorverkaufsstellen Schwedenplatz, Stephansplatz, Spittelau, Reumannplatz, Kagran, Hietzing, Ottakring und Heiligenstadt sind zwischen 6.30 und 14.00 Uhr geöffnet. Das Kundenzentrum Erdberg ist zwischen 8.00 und 12.00 Uhr geöffnet.

Die Wiener Linien wünschen Ihren Kundinnen und Kunden einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr.

Ein Plan der Silvester-Nachtverkehrs ist auf der Website der Wiener Linien verfügbar:

http://www.wienerlinien.at/media/files/2013/silvester-2013-deutsch_11

6247.pdf

