Jugendwohlfahrt in Wien 2013

Wien (OTS) - Das neue Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz, neue Wohngemeinschaften oder geförderte Urlaube für Familien - die MAG ELF (Amt für Jugend und Familie) bietet Service und Beratung in allen Lebensbereichen rund um das Familienleben. Hier eine kleine Auswahl von Ereignissen und Projekten aus der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Information und Sport unter der Leitung von Stadtrat Christian Oxonitsch:

21. November: Das Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 wird im Landtag beschlossen

Das neue Gesetz enthält erstmals auch Rechte der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) wie etwa den Schutz und die Fürsorgerechte von Kindern und Jugendlichen sowie deren Partizipationsrechte. In Wien bereits seit Jahren Standard aber nun auch gesetzlich verankert: das verbesserte Abklärungsverfahren, die Möglichkeit Kinder im Rahmen einer Gefährdungsabklärung vorrübergehend in einem Krisenzentrum unterzubringen und das Vier-Augen-Prinzip in der Gefährdungsabklärung, der Hilfeplanung sowie in der Eignungsfeststellung von Pflege- und Adoptiveltern.

http://www.wien.gv.at/rk/msg/2013/11/21007.html

14.Oktober: Pflegekinderzentrum in Floridsdorf eröffnet

In der Schöpfleuthnergasse 25 in Floridsdorf unterstützen auf etwa 250 m2 acht SozialarbeiterInnen Pflegekinder, Pflegeltern und die leiblichen Eltern. Insgesamt können fast 400 Pflegefamilien die neue Serviceeinrichtung nutzen.

http://www.wien.gv.at/rk/msg/2013/10/14012.html

Verein Wiener Jugenderholung ermöglichte tausenden Kindern einen schönen Sommer

Unter dem Motto "Raus aus dem Alltag - rein in den Urlaub" organisiert der Verein Wiener Jugenderholung gemeinsam mit der MAG ELF (Amt für Jugend und Familie) finanziell geförderte Ferien für Wiener Familien. Das Angebot reicht von vierzehn- bis siebzehntägigen Urlauben für fünf - bis 14-jährige Kinder bis hin zu zehn- bis elftägigen Urlaubsaufenthalten für Familien oder AlleinerzieherInnen mit Kindern. Für Wiener Pflegefamilien gibt es ein Angebot in drei zur Wahl stehenden Urlaubsquartieren. Diese 14-tägigen Sommeraufenthalte werden finanziell gefördert und sollen auch ein gegenseitiges, persönliches Kennenlernen von Pflegekindern und -familien unterstützen. 77 Familien zu insgesamt 279 Personen (133 Erwachsene und 146 Kinder) nahmen dieses Angebot 2013 wahr. 1.300 Kinder (5-14 Jahre) kamen in den Genuss eines betreuten Kinderurlaubes in einem der zwölf attraktiven Ferienquartiere in NÖ, Salzburg und in der Steiermark. Mit im Programm sind Sport- und Abenteuercamps, eine Kreativwerkstatt, Urlaub am Bauernhof oder Reit-und Bogenschießkurse. Der Kostenbeitrag für diese 14- bis 17-tägigen Ferienturnusse richtet sich nach dem Familieneinkommen.

http://www.wien.gv.at/rk/msg/2013/09/07002.html

28. August: Neue Kinder- und Jugendwohngemeinschaft in Liesing eröffnet

Insgesamt leben in der WG 8 Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren, die von fünf sozialpädagogischen MitarbeiterInnen rund um die Uhr betreut werden. Die BetreuerInnen unterstützen die Kinder und Jugendlichen im Alltag sowie bei Amtswegen, Hausaufgaben und allen Belangen des Lebens. Ein wichtiger Aspekt ist auch die gemeinsame Freizeitgestaltung. Regelmäßig unternehmen die Kinder und Jugendlichen Ausflüge in den Tiergarten, in Schwimmbäder, zu Spielplätzen, spielen Fußball oder nehmen etwa am wienXtra ferienspiel teil.

http://www.wien.gv.at/rk/msg/2013/08/28009.html

