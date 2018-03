Auftakt zur 60. Sternsingeraktion: Besuch bei Kardinal Schönborn

Wien (OTS) - Im Winter 1954/55 waren die ersten Sternsinger/innen der Katholischen Jungschar unterwegs. Mit großartiger Unterstützung der Bevölkerung wurde daraus die größte österreichische Solidaritätsaktion für notleidende Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Heute starten die Sternsingerinnen und Sternsinger zum 60. Mal ihre Tour der Nächstenliebe durch das ganze Land und bringen die weihnachtliche Friedensbotschaft in die Häuser und Wohnungen. Die gesammelten Spenden ermöglichen rund einer Million Menschen in den Armutsregionen der Welt ein besseres Leben.

Schon vor dem heutigen offiziellen Start zur Jubiläumsaktion am 27.12.2013 galt der Auftaktbesuch zur 60. Sternsingeraktion traditionsgemäß Kardinal Christoph Schönborn. Stellvertretend für ihre 85.000 Kolleginnen und Kollegen wurde eine Gruppe aus der Pfarre Kaisermühlen/Wien von Kardinal Schönborn gesegnet und ausgesandt.

"Seit 60 Jahren erinnern uns die Sternsinger daran, dass viele Menschen unter schwierigsten Bedingungen leben müssen. 85.000 Sternsingerkinder geben uns ein Beispiel, was man gegen das Unrecht der Armut tun kann. Das ist eine sehr schöne, starke und zutiefst christliche Botschaft. Tragt den Geist der Versöhnung und der Hilfsbereitschaft in die ganze Welt und erleuchtet die Welt mit dem Licht der Hoffnung und der Liebe!" erinnerte Kardinal Schönborn die Kinder an ihren Auftrag.

60 Jahre Sternsingen: Es gibt noch viel zu tun! Packen wir es an!

Seit den Anfängen der Sternsingeraktion zum Jahreswechsel 1954/55 hat die Kath. Jungschar mit der Dreikönigsaktion das Schicksal der Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika im Blick gehabt. Unser Ziel ist eine Welt, in der alle gut leben können - dafür wollen wir mit der Sternsingeraktion unseren Beitrag leisten. Immer noch leiden viele Menschen an Mangelernährung und schlechtem Trinkwasser, an fehlender Gesundheitsversorgung und Schulbildung, an den Folgen des Raubbaus an der Natur und an Missachtung ihrer Menschenrechte. "Das geht uns etwas an!" sagen die Sternsinger/innen und freuen sich anlässlich der Jubiläumsaktion auf besonders großzügige Jubiläumssternsingerspenden!

Partnerprojekte der Dreikönigsaktion wenden eine Million Leben zum Besseren! Die vielen engagierten Partnerprojekte - rund 500 sind es pro Jahr - verändern konkret das Leben von rund einer Million Menschen in den Armutsregionen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Drei Beispiele zeigen den wirksamen Einsatz der Sternsingerspenden:

Nairobi in Kenia: 60.000 Kinder leben in Nairobi auf der Straße. Mädchen, die besonders diskriminiert sind, bekommen zu Essen, einen Platz zum Schlafen, Schulbesuch und berufliche Ausbildung, um längerfristig der Armut zu entkommen.

Dolakha in Nepal: Nepal ist das ärmste Land in Asien, der lange Bürgerkrieg hat tiefe Wunden geschlagen. Mit neuen Methoden für Ackerbau und Viehzucht verbessern Bauernfamilien ihre Ernährungs- und Einkommenssituation.

Lábrea in Brasilien: Große Bauprojekte zerstören das Amazonas-Gebiet. Indigene Völker werden unterstützt, den Anspruch auf ihr Land rechtlich durchzusetzen. Medizinische Betreuung und Bildung sorgen für eine selbstbestimmte Zukunft.

Sternsingen: Ihre Spende in guten Händen

Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Kath. Jungschar, garantiert den effizienten Einsatz der Sternsingerspenden. Die Finanzen der Dreikönigsaktion werden jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüfer/innen kontrolliert. Das "Spendengütesiegel" garantiert Transparenz und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung. Jede Sternsingergruppe führt einen Ausweis mit Pfarrstempel mit sich. So lässt sich leicht erkennen, dass sie im Auftrag der Kath. Jungschar unterwegs sind. Seit dem Jahreswechsel 1954/55 konnten unglaubliche 350 Millionen Euro in Österreich ersungen werden - jeder einzelne Cent ist Baustein einer gerechteren Welt.

28.12.2013 - Sendungsfeiern in allen Diözesen: Happy Birthday, liebe Sternsinger/innen!

Der Sternsingeraktion der Kath. Jungschar steht ein großes Jubiläum ins Haus: Über 3.000 Sternsinger/innen feiern am 28.12.2013 den 60. Geburtstag Österreichs größter Solidaritätsaktion für Menschen in Entwicklungsländern. In jeder Diözese des Landes finden große Sendungsfeiern mit einem bunten Programm für die vielen Heiligen Königinnen und Könige statt. Mit einem gemeinsamen Höhepunkt: Um 13:30 Uhr stimmen österreichweit an neun verschiedenen Plätzen 3.000 Sternsingerkinder gemeinsam das Jubiläumssternsingerlied "Das geht uns etwas an!" von Stephanie Reitlinger an. mehr zu den Sendungsfeiern

1.1.2012 - TV-Tipp: Sternsingen im TV am Neujahrstag; 17:05 Uhr, ORF 2: "Die Sternsinger. 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt"

Der ORF Steiermark begleitet die Dreikönigsaktion filmisch seit dem Jahr 2001. Das Filmteam Regisseur Gernot Lercher & Kameramann Erhard Seidl ist seit mehr als einem Jahrzehnt dabei und drehte beeindruckende Dokumentationen über Schwerpunktländer der Dreikönigsaktion in Asien, Afrika, Süd- und Mittelamerika. Der Jubiläumsfilm "Die Sternsinger. 60 Jahre Hilfe für die Armen der Welt" zieht deshalb eine bewegende Bilanz und spannt einen berührenden Bilderbogen - von den Philippinen über Nepal, Indien und Sri Lanka weiter nach Ägypten, Äthiopien, Kenia, Uganda und Südafrika bis nach Guatemala und Brasilien.

