MA 48: "Ohne Lametta wäre netter: aus Christbäumen wird wohlige Wärme!"

48er-App und Online-Stadtplan weisen Weg zur nächsten Sammelstelle

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder: "Ohne Lametta wäre netter!" Mit diesem Slogan wirbt die MA 48 auch heuer wieder für die Christbaumsammlung. Bis zum 18. Jänner 2014 steht den Wienerinnen und Wienern das bewährte Service der MA 48 zur Verfügung. Dieses Jahr stehen somit wienweit insgesamt 504 eigens eingerichtete temporäre Christbaumsammelstellen zur Verfügung sowie die 19 Mistplätze.

Die Christbaumsammelstellen stehen - mit Ausnahme des 1. Bezirks -im Zeitraum vom 27. Dezember bis zum 18. Jänner zur Verfügung. Die Sammelstellen im 1. Bezirk werden aufgrund des Silvesterpfades erst im neuen Jahr eingerichtet. Darüber hinaus nimmt die MA 48 Weihnachtsbäume, die ausgedient haben, auf allen 19 Wiener Mistplätzen (ganzjährig geöffnet Montag bis Samstag, jeweils von 07.00 bis 18.00 Uhr) entgegen.

Christbäume als Beitrag zum Klimaschutz

Die Sammelstellen werden von der Wiener Bevölkerung sehr gut angenommen. In den letzten Jahren werden jährlich rund 600 Tonnen an Christbäumen abgegeben, dies entspricht in etwa 135.000 Stk. Die abgeschmückten Christbäume werden in einem Biomassekraftwerk zu klimaneutraler Energie in Form von Fernwärme verwertet. Mit der in Wien gesammelten Menge an Christbäumen und der daraus produzierten Fernwärme von rund 1.700 MWh könnten umgerechnet rund 3.000 Wiener Wohnungen im Winter einen Monat lang mit Fernwärme versorgt werden. Zusätzlich dazu werden rund 800 Tonnen CO2 eingespart. Wichtig: Die Bäume bitte von allen Resten des Schmucks (Haken, Lametta, etc.) befreien, da dies störend für die Verwertungsanlage ist!

Wo ist die nächste Sammelstelle? Das Misttelefon, der Online Stadtplan und die 48er-App weisen den Weg.

Wie jedes Jahr gibt es die nötigen Infos zu den Christbaumsammelstellen am Misttelefon (01/546 48), auf der Homepage der MA 48, sowie im Online- Stadtplan (www.wien.gv.at/stadtplan ) der Stadt Wien: Einfach das Kästchen "Christbaumsammelstellen" aktivieren. Nach Eingabe der Adresse erscheinen sofort die nächsten Sammelstellen im Umkreis des Wohnorts. Durch Klicken des Christbaum-Icons wird die jeweilige Adresse angezeigt.

Die 48er - App - mit mittlerweile 11.500 NutzerInnen - bietet eine weitere Möglichkeit ganz bequem mit wenigen Handgriffen den nächsten Entsorgungsort zu finden: Hier werden die Sammelstellen im Menüpunkt Stadtplan über den Filter "Christbaumsammelstellen" im Stadtplan angezeigt. Die kürzeste Route vom Heimatort wird auf Wunsch ebenfalls berechnet. "Die 48er" App ist für Android Smartphones (ab Version 2.2 oder höher) und iOS-Handys (ab Version 4.0 oder neuer) programmiert. Die Anwendung ist sowohl im App-Store (iOS - Version) als auch in Google-Play (Android-Version) abrufbar. Einfach in der jeweiligen Suchfunktion "die 48er" eintippen und los geht es zur Gratis-App.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

DI Ulrike Volk

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 58817 48014

E-Mail: ulrike.volk @ wien.gv.at