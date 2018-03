Birlasoft und Westbrook gründen strategische Partnerschaft

London (ots/PRNewswire) - Birlasoft, der weltweite IT-Dienst des Multimilliarden-Dollar-Konzerns CK Birla, gab eine strategische Partnerschaft mit Westbrook International plc, einem führenden Salesforce.com-Partner bekannt, deren Ziel es ist, die globale Lieferfähigkeit auf der Plattform Salesforce.com mit Schwerpunkt auf dem europäischen Markt zu verbessern.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131224/662214 )

Diese strategische Partnerschaft kombiniert die globale Stärke von Birlasoft bei den Anwendungsdiensten mit dem Fachwissen von Westbrook Salesforce.com für einen erstklassigen Kundendienst. Birlasoft und Westbrook werden gemeinsam eine umfangreiche Palette an Lösungen anbieten, wobei der Schwerpunkt auf dem Vertrieb und dem Service in Zusammenhang mit salesforce.com sowie dem Vermarkten der Cloud-Plattform liegt.

Diese Beziehung untermauert das Engagement von Birlasoft auf dem europäischen Markt und erleichtert Westbrook das weitere Wachstum von Salesforce.com. Solide und dynamische Unternehmenswerte sind eine Gemeinsamkeit der beiden Unternehmen, denen ihr jeweiliges Unternehmensprogramm für soziale Verantwortung besonders am Herzen liegt.

"Die Suche nach innovativen Möglichkeiten der Markteinführung hat Birlasoft zu einem führenden Lösungsintegrator im Bereich Unternehmens-IT gemacht", erklärte Preeti Das, CEO von Birlasoft. "Diese Partnerschaft wird der Markteinführungsstrategie von Birlasoft Europe mit Westbrook die Möglichkeit bieten, qualitativ hochwertige Salesforce.com-Lieferangebote bereitzustellen, die perfekt auf unsere Salesforce.com-Methoden abgestimmt sind. Birlasoft und Westbrook sind ideal dafür positioniert, die Messlatte für Wertschöpfungsangebote für den Kunden höher zu legen."

Ambrose McGinn, CEO von Westbrook, erläuterte: "Für unsere Entwicklung ist das ein entscheidender Moment, und ich persönlich freue mich sehr, mit einem so hochkarätigen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Unsere komplementären Ansätze legen beide ihren Schwerpunkt auf sorgfältige Ausführung, Kundenzufriedenheit und eine effiziente Projektabwicklung. Das bedeutet, dass wir hochwertigste Salesforce-Angebote liefern können, sowohl onshore als auch offshore, gepaart mit einem breitgefächerten Angebot an alternativen Anwendungen und Unterstützungskapazitäten, die exakt auf unsere Kunden zugeschnitten sind."

Informationen zu Westbrook:

Westbrook wurde 2005 zum Salesforce.com-Partner ernannt und bietet über die Cloud End-to-End-Lieferkapazitäten in den Bereichen Unternehmensberatung, Implementierung, Entwicklung, Integration und Unterstützungsdienste in Europa. Zu den wichtigsten Kunden gehören die Allianz, DSV, Capita und Daily Mail Group, die von den Niederlassungen in London und Belgien aus betreut werden.

Informationen zu Birlasoft:

Birlasoft gehört zur 150 Jahre alten CK Birla Group mit Milliarden-Dollar Umsatz, die Kunden in den Bereichen Herstellung, Banken & Finanzdienstleistungen, Versicherungen und im Medien- und Gesundheitswesen ermöglicht, ihre Unternehmen durch Bereitstellung von wertbasierten Informationstechnologiediensten in Form von Onshore-, Offshore- und Nearshore-Modellen wettbewerbsfähig zu gestalten. Das Dienstleistungsportfolio von Birlasoft umfasst Unternehmensanwendungen, kundenspezifische Dienstleistungen und Dienste wie Überprüfung, Analyse und Mobilität. Die zuverlässigen Übermittlungskapazitäten von Birlasoft umfassen digitalisierte Projektmanagementmethoden, die in bewährte Methoden von Six Sigma, SEI CMMI Level 5 und einen sicheren Dienstrahmen integriert sind. Birlasoft hat Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, in Europa und in der Asien-Pazifik-Region, darunter auch in Indien. Weitere Informationen auf http://www.birlasoft.com

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an: Ambrose McGinn, Chief Executive Officer von Westbrook International plc Telefon +44-7710-743308, ambrose.mcginn @ wigroup.com Atul Gupta, Leiter für Birlasoft in Europa Telefon +44-7714-402250, atul.gupta @ birlasoft.com

