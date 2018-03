Papst in Christmette: Gott hat sich klein und verwundbar gemacht

An der knapp zweistündigen Feier im Petersdom nahmen rund 10.000 Gläubige aus aller Welt teil - Franziskus: Hirten hörten als erste Verkündigung von der Geburt Jesu, "weil sie zu den Letzten gehörten"

Vatikanstadt, 24.12.13 (KAP) Papst Franziskus hat am Dienstagabend im Petersdom den ersten Weihnachtsgottesdienst seines Pontifikats geleitet. An der knapp zweistündigen feierlichen Christmette nahmen in der überfüllten Vatikan-Basilika rund 10.000 Gläubige aus aller Welt teil. Dutzende TV-Stationen übertrugen live. In seiner Ansprache ging der Papst auf das Glaubensgeheimnis der Selbsterniedrigung Gottes durch die Menschwerdung ein. "Du bis unermesslich groß und wurdest klein, du bist reich und wurdest arm, du bist allmächtig und hast dich verwundbar gemacht", fasste der Papst zusammen. Die Hirten hätten als erste die Verkündigung von der Geburt Jesu erhalten, "weil sie zu den Letzten, den Ausgegrenzten gehörten", unterstrich der Papst.

Mit ihnen gemeinsam sollten die Christen dafür danken, dass Gott sich durch die Geburt Jesu erniedrigt habe, dass er arm und zu einem schwachen Menschen geworden sei.

Der Papst rief die Gläubigen zu Gottes- und Nächstenliebe auf; sie sollten von Stolz, Lüge und Egoismus ablassen. In der menschlichen Geschichte hätten sich stets helle und dunkle Momente, Licht und Schatten einander abgewechselt. "Wenn wir Gott und die Mitmenschen lieben, gehen wir im Licht, doch wenn unser Herz sich verschließt, wenn in uns Stolz, Lüge und die Verfolgung der eigenen Interessen vorherrschen, dann bricht in und um uns die Finsternis herein." Gott begleite die Menschen stets durch die Geschichte, betonte Franziskus weiter. Aber aufseiten des Volkes wechselten Momente des Lichtes und des Dunkels, Treue und Untreue, Gehorsam und Auflehnung einander ab.

Kinder repräsentierten die fünf Kontinente

Zum Abschluss der Feier trug der Papst das Jesuskind aus der kleinen Krippe beim Altar in Prozession zu der großen Krippe im rückwärtigen Teil der Basilika. Dort fand eine Verehrung durch zehn Kinder statt. Die Kinder, die Blumen in die Krippe legten, repräsentierten die fünf Kontinente.

Friedenslicht entzündet

Am Nachmittag war auf dem Petersplatz die Weihnachtskrippe in einer festlichen Zeremonie von Kardinal Giuseppe Bertello, dem Präsidenten des vatikanischen Governatorats, enthüllt worden. Sie ist ein Geschenk aus Neapel, das für seine Krippenkunst weltbekannt ist. Bei der Feierstunde entzündete Kardinal Angelo Comastri im Auftrag des Papstes das vor einer Woche von einer oberösterreichischen Delegation mit Bischof Ludwig Schwarz in den Vatikan gebrachte Friedenslicht aus Bethlehem.

