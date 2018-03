Ludwig beim Weihnachtsfrühstück im Samariterbund-Sozialmarkt

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig unterstützt die Aktion, bei der Christkind und Weihnachtsmann rund 200 bedürftige Kinder beschenken

Wien (OTS) - Der Samariterbund lud heute, Dienstag seine

Mitglieder in den Sozialmarkt in der Floridsdorfer Frömmlgasse 31 des ASBÖ Floridsdorf-Donaustadt ein, um gemeinsam ein stimmungsvolles Weihnachtsfest zu feiern. Bereits gestern, Montag, wurde im Sozialmarkt in der Pillergasse 20 im 15. Bezirk Weihnachten gefeiert und Geschenke an die Kinder verteilt. Auch Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Heinz Lehner halfen mit und unterstützten Christkind und Weihnachtsmann bei der Packerlverteilung. ****

Dank des großen Erfolgs der Aktion "Spielen Sie Christkind", zu der gemeinsam mit der österreichischen Post aufgerufen wurde, konnte der Samariterbund heuer besonders viele Geschenke für Kinder von KundInnen aus den Sozialmärkten sammeln. Über 1.400 Menschen folgten der Bitte und schickten liebevoll verpackte Präsente an die Samariterbund-Zentralen in ganz Österreich, die nun verteilt werden konnten.

Bei einem traditionellen Weihnachtsfrühstück mit Eierspeis, belegten Brötchen, selbstgebackenen Keksen, Kuchen und Kaffee wurde gefeiert. KundInnen und MitarbeiterInnen sangen gemeinsam stimmungsvolle und besinnliche Weihnachtslieder. Etwa 200 Kinder von KundInnen der Sozialmärkte bekamen persönliche Geschenke übergeben.

"Gerade zu Weihnachten empfinden Menschen, die von Armut betroffen sind, ihre Situation als besonders bedrückend. Denn wenig Geld zur Verfügung zu haben, bedeutet auch, keine Geschenke kaufen zu können. Jeder Cent zählt und so ist es vielen auch nicht möglich, an geselligen Zusammentreffen und Adventfeiern teilzunehmen. Umso wichtiger ist das Weihnachtsfrühstück des Samariterbundes, das ganz im Zeichen der Solidarität mit Menschen steht, die es nicht leicht haben", betonte Michael Ludwig.

"Weihnachten ist auch ein Fest der Nächstenliebe. Bei dieser großartigen Aktion haben viele Menschen mit ihrer Unterstützung unter Beweis gestellt, welche Bedeutung soziales Miteinander und füreinander einstehen bedeutet", unterstrich Heinz Lehner.

"Schon in den letzten Jahren war unser Weihnachtsfrühstück eine sehr erfolgreiche und berührende Aktion, die wir unbedingt fortsetzen möchten. Viele unserer Kundinnen und Kunden kämpfen zu Weihnachten mit Einsamkeit und freuen sich über Gesellschaft und gemeinsames Feiern. Und für die meisten Kinder unserer Kunden sind Geschenke zu Weihnachten nicht selbstverständlich. Die Freude über ein Packerl ist unbeschreiblich", erklärte Siegfried Sellitsch, Präsident des Samariterbundes Wien.

Die Geschenke für die Kleinen wurden von Unternehmen und privaten Spendern gesponsert. Besonderer Dank gilt der Bezirksvorstehung Floridsdorf und den zahlreichen privaten SpenderInnen. Die Spenden reichten von Kinderspielzeug über Weihnachtsschmuck, Lebensmitteln bis hin zu warmer Winterbekleidung.

Die Sozialmärkte benötigen Waren- und Geldspenden

Die beiden Sozialmärkte des Samariterbundes sind nicht nur für viele armutsgefährdete Menschen eine Möglichkeit günstig einzukaufen, sie bieten auch Platz für gemeinsame Aktivitäten und Austausch. Derzeit haben rund 7.000 armutsgefährdete Menschen eine Bezugskarte. Die Waren werden zu symbolischen Preisen weitergegeben und liegen im Durchschnitt bei einem Drittel oder der Hälfte der normalen Handelspreise. Rund 60 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel wurden seit Jahresanfang in den beiden Sozialmärkten des Samariterbundes in Wien gesammelt.

In den beiden Samariterbund-Sozialmärkten in Wien 21, Frömmlgasse 31 und Wien 15, Pillergasse 20, können Menschen mit einem geringen Einkommen Dinge des täglichen Bedarfs somit günstiger einkaufen. Der Samariterbund nimmt gerne Waren entgegen, die leichte Verpackungsschäden aufweisen oder kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen und trotzdem noch zum Konsum geeignet sind. Auch Geldspenden (Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Landesverband Wien, Konto-Nr.: 00 665 159 109, BLZ 12000) werden benötigt.

Durch die hohe Nachfrage ist der Samariterbund-Sozialmarkt immer auf der Suche nach weiteren Sponsoren, die Lebensmittel und Waren aller Art spenden.

Kontakt für Sponsorinnen und Sponsoren:

ASBÖ Floridsdorf-Donaustadt

Tel. Projektleiter Georg Jelenko: 0664/8496432

E-Mail: sozialmarkt @ samariter.at

Weitere Informationen auf: http://sozialmarkt.samariter.at

