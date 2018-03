LR Schwarz zur Weihnachtszeit in den NÖ Landesheimen

Herzenswünsche der Senioren werden das ganze Jahr über erfüllt

St. Pölten (OTS/NLK) - "Noch einmal auf einem Pferd sitzen, malen wie ein Künstler, einen Rummelplatz oder die alte Heimat besuchen ... -die Herzensangelegenheiten unserer Bewohnerinnen und Bewohner sind so individuell wie sie selbst. Und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es immer wieder aufs Neue schön, solche echten Herzenswünsche zu erfüllen und dabei ein Lächeln auf die Gesichter ihrer Mitmenschen zu zaubern", erinnert Sozial-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz daran, dass in den NÖ Landespflegeheimen größere und kleinere, ganz persönliche Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner das ganze Jahr über und nicht nur rund um die Weihnachtszeit erfüllt werden.

Die Aktion "Herzenswünsche werden wahr" gibt es seit vielen Jahren und sie stellt unter Beweis, dass neben professioneller Pflege und Betreuung, aktiv gelebtem Alltag, Gemeinschaft und abwechslungsreichen Aktivitäten, auch die individuellen Vorlieben und Wünsche der Seniorinnen und Senioren nicht vergessen werden. "Die am häufigsten geäußerten Wünsche sind gleichsam 'Reisen in die Vergangenheit'. Die alte Heimat, das ehemalige Heimatdorf, auch über die Landesgrenzen hinweg, das eigene Haus besuchen, Familie und alte Freunde treffen. Unsere engagierten Teams setzen mit viel Engagement, Eigeninitiative, Einfühlungsvermögen und Kreativität diese besonderen Wünsche um", so Schwarz.

"Die Weihnachtszeit ist auch für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine ganz besondere Zeit. Gemeinsam wird gebastelt, gebacken, gesungen und gefeiert. Viele verschiedene, traditionelle Aktivitäten lassen Besinnlichkeit aufkommen, Schul- und Kindergartengruppen gestalten Adventlesungen und Weihnachtsfeiern. Und viele Gäste kommen in die Häuser. Denn gerade jetzt vor Weihnachten freuen sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner besonders über liebe Besuche", so die Landesrätin.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Marion Gabler-Söllner, Telefon 02742/9005-12655, e-mail marion.gabler-soellner @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichischen Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at