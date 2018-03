Karten für das "Eßlinger Neujahrskonzert" bestellen

"Sinfonietta" am 11.1.2014 (10 Euro): Telefon 774 80 72

Wien (OTS) - Im Vorjahr hat der Verein "Kulturfleckerl Eßling" zum ersten Male ein "Eßlinger Neujahrskonzert" auf die Beine gestellt. Auf Grund des großen Erfolges dieser Veranstaltung lädt das ehrenamtlich arbeitende Vereinsteam heuer wieder zu einem beschwingten musikalischen Jahresbeginn ein. Ab sofort sind Eintrittskarten für das "2. Eßlinger Neujahrskonzert" am Samstag, 11. Jänner 2014, erhältlich. Der Kartenpreis beträgt 10 Euro. Schauplatz des stimmungsvollen Konzertabends ist der gemütliche, gut geheizte "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Das Ensemble "Sinfonietta dell' Arte" erfreut die Zuhörer ab 19.00 Uhr mit ausgesuchten Stücken von Strauß, Lanner und anderen bekannten Tonsetzern. Dirigent des famosen Orchesters ist der aus Bulgarien stammende Maestro Konstantin Ilievsky. Die Musikveranstaltung steht unter dem Ehrenschutz des Bezirksvorstehers des 22. Bezirkes, Norbert Scheed. Gerne nehmen die Vereinsleute telefonische Karten-Bestellungen unter der Rufnummer 774 80 72 entgegen. Auch per E-Mail können sich Freunde schwungvoller Lieder an den Verein wenden, die Adresse heißt reservierung @ kulturfleckerl.at.

Zusicherung an Besucher: "Berauschend schönes Konzert"

Die Organisatoren versprechen dem Publikum nicht mehr und nicht weniger als "Ein berauschend schönes Konzert". Leicht frierende Menschen kommen am besten mit einer Sitzauflage in den "Kultur-Stadl". Die Besucher haben freie Platzwahl. Reservierte Karten sind am Samstag, 11. Jänner 2014, eine Stunde vor dem Konzert bei der Kasse abzuholen. Restkarten werden ab 18.00 Uhr an der Abend-Kasse feilgeboten. Informationen über die mannigfaltigen Kultur-Aktivitäten des Vereins "Kulturfleckerl Eßling" erteilt Obfrau Angela Hannappi unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. E-Mails an die Vereinsleitung: kultur @ kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im "Kultur-Stadl Eßling"

(Verein "Kulturfleckerl Eßling"):

www.kulturfleckerl.at

