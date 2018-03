Eröffnungsfeier für das 3D-Kinoepos Loulan findet in Beijing statt

Beijing (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungsfeier für das 3D-Kinoepos Loulan wurde offiziell am 7. Dezember in Beijing abgehalten.

Das 3D-Kinoepos mit der legendären Loulan (Beijing) Film & Television Culture Company als führende Produktionsfirma und unterstützt durch ein Investment von 300 Millionen Yuan (ca. 50 Millionen USD) wird vollständig unter Verwendung von 3D-Aufnahmen gefilmt. Die Nord- und Südregionen von Tianshan in Xinjiang werden als Hintergrundszenerie des Films dienen. Die Nachbearbeitung wird vom weltweit führenden Produktionsteam für Spezialeffekte durchgeführt werden und die Dreharbeiten sollen laut Plan 2014 beginnen. Der fertige Film soll gleichzeitig mit Weltpremieren im Jahr 2015 auf den Markt gebracht werden. Der Regisseur des Films und das Filmensemble werden nach dem chinesischen Neujahr bekanntgegeben.

In der Eingangshalle des Konferenzsaals begrüßten zwei prächtige Achal-Tekkiner-Pferde die Gäste und agierten gleichzeitig als Modelle für Besucherfotos. Lu Shijun, Geschäftsführer von Legend Loulan, sagte, dass das Unternehmen Verträge mit den wenigen Reitvereinen von China abgeschlossen habe, die Achal-Tekkiner-Pferde züchten. Die Vereine werden mehr als 100 Achal-Tekkiner-Pferde zur Verfügung stellen, um die legendäre Geschichte zu verfilmen.

Wenn man den Konferenzsaal betritt, ist die antike Loulan-Atmosphäre, die vor Tausenden von Jahren existierte, sofort präsent. Der Veranstalter hat Loulans Legenden wieder erschaffen, indem er sorgfältig gestaltete Bühnenszenarien, Videos, und Bilder bietet, die eine frühere Ära betonen. Tänzer aus Xinjiangs professionellen Kunstgruppen lassen die amourösen Loulan-Gefühle mit einer wunderschönen Choreographie wieder aufleben. Super-Models aus China und mehr als 10 anderen Ländern aus der ganzen Welt haben Kleidung im antiken Stil der Seidenstraße vorgeführt und die Begeisterung der Zuschauer gewonnen.

Anfang November haben Mitarbeiter des anfänglichen Produktionsteams, die den riskanten Film Lor Nor gedreht hatten, eine Dokumentation im legendären antiken Loulan-Land gefilmt. Das Video hat das Publikum während der Eröffnungsfeier tief beeindruckt.

Bei der Eröffnungszeremonie kündigte der Regisseur von Legend Loulan den Plan an, vier Millionen Yuan (ca. 660.000 USD) aufzubringen, um den Titelsong für Loulan auszuwählen, einschließlich einer Million Yuan (ca. 165.000 USD) für die Komposition der Filmmusik, eine Million Yuan für die Texte, eine Million Yuan für den männlichen Sänger und eine Million Yuan für die weibliche Sängerin. Die Einzelheiten der Ausschreibung sind auf der offiziellen Webseite des Unternehmens verfügbar.

Der leitende Produzent Gao Jun hat eine Präsentation zum Film vorgestellt, die den exotischen Titel und den einzigartigen Inhalt des Projekts erklärt, sowie, auf welche Weise der Film fünf "erste Plätze" in der weltweiten Filmgeschichte erreichen wird. Es ist das erste Film-Epos, das die komplette Geschichte der chinesischen Zivilisation historisch beinhalten wird; der erste Film, der das Mysterium hinter dem Verschwinden des antiken Loulan-Landes erklärt; der erste Panoramafilm, der die Geschichte des Erfolges der historischen Seidenstraße erzählt; der erste Kunstfilm, der das hohe Kommunikations- und Kooperationsniveau, das tatsächlich zwischen der Kultur Chinas und dem Westen früher existierte, zeigt; und der erste Kriegsfilm , der Hunderte von Achal-Tekkiner-Pferden miteinbezieht.

Der Filmproduzent Yang Rui kommentierte: "Chinas Filmindustrie ist in ein goldenes Zeitalter eingetreten mit einer profitablen Entwicklung. Loulan erfüllt alle Bedingungen und Marktanforderungen, die normalerweise mit einem internationalen, gewerblich erfolgreichen Blockbuster verbunden sind. Der Film kombiniert ein ungewöhnliches Thema, bietet eine komplexe und interessante Handlung, großartige Bilder und universell bekannte Geschichten. Darüber hinaus werden die damit verbundenen Web- und Mobilspiele zusammen mit den anderen zuschauerspezifischen Produkten in sorgfältiger und zeitgerechter Abfolge auf den Markt kommen - nach den Filmpremieren. Während China noch ein weltweit anerkanntes, kommerzielles Filmepos produzieren muss, ist Loulan auf dem Weg, ein historischer Durchbruch und ein Fenster der Welt zu werden, um mehr über die chinesische Kultur und deren gesamte Fülle in allen Aspekten zu lernen."

