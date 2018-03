TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 24. Dezember 2013 von Alois Vahrner "Wenn wieder Weihnachten ist".

Innsbruck (OTS) - Utl.: Vielen Österreichern geht es unverändert gut. Aber die Zahl jener, die um ihre Existenz kämpfen müssen, nimmt zu. Schön, dass die Hilfsbereitschaft im Land groß ist. Das tiefere Sinn von Weihnachten ist aktueller denn je.

Aus der angeblich stillsten Zeit des Jahres ist längst die hektischste geworden. Statt besinnlicher Lieder und Kerzenschein am Adventkranz gab es in den Wochen vor Weihnachten für viele Jahresendstress in der Firma, hektischen Einkaufstrubel in vollen Einkaufszentren und Kaufhäusern, begleitet von Dauerschleifen mit Christmas-Popsongs. Selbst am heutigen Vormittag werden wohl noch viele in die Läden stürmen, um allerletzte Geschenke oder Unmengen an Lebensmitteln für das Fest einzukaufen.

Freilich ist es für die schwächelnde Wirtschaft extrem wichtig, wenn das Weihnachtsgeschäft gut läuft. Weil das zuweilen viel zu schrille und marktschreierische Weihnachtsgeschäft Hunderttausende Handelsjobs absichert. Und weil es letztlich auch ein Gradmesser für die finanzielle Lage und Befindlichkeit der Bevölkerung ist. Ebenso wie der heuer wiederum sehr starke Ansturm der Urlauber auf die heimischen Tourismuszentren.

Allem Krisengerede zum Trotz: Vielen in Österreich und auch in etlichen anderen Ländern, vor allem auch in den wichtigsten Tourismus-Herkunftsländern wie Deutschland, Holland oder der Schweiz, geht es glücklicherweise gut. Trotzdem sollte aber gerade jetzt zu Weihnachten der Blick auch zu all jenen Menschen gehen, denen es nicht so gut geht. Und es ist auch im "reichen" Österreich leider Tatsache, dass die Schere zwischen Wohlhabenden und jenen, die in unserem Land nur das Nötigste zum Leben haben, noch weiter aufgegangen ist. Laut jüngst veröffentlichten Zahlen gibt es bereits 1,2 Millionen Menschen in Österreich, die armutsgefährdet sind. Oft sind es Arbeitslose, Alleinerzieherinnen, kinderreiche Familien oder Mindestrentner, die jeden Euro zusammenkratzen und hart um ihre Existenz kämpfen müssen.

Österreich ist trotz mancher Risse im Netz noch ein Sozialstaat und stolz darauf. Noch stolzer dürfen die Österreicherinnen und Österreicher darauf sein, was sie an unbezahlter und oft auch unbedankter freiwilliger Arbeit für die Allgemeinheit und sozial Schwache leisten. Und auch auf ihre finanzielle Hilfsbereitschaft:

Über eine halbe Milliarde Euro wurde heuer gespendet.

Die Botschaft von Weihnachten ist aktueller denn je, für jeden persönlich, aber auch für die Verantwortungsträger in Politik und Wirtschaft. Es geht nicht um süßliche Worte oder Bekenntnisse (vom Herzen Jesu bis zur FPÖ und anderen zum "Fest der Liebe), sondern um Taten. Der Sinn von Weihnachten, da geht es etwa auch um die Herbergssuche von heute. Und bei dieser geht es etwa um den Umgang Europas und auch Österreichs mit Flüchtlingen. Es ist zu hoffen, dass es auch da bald Weihnachten wird.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610