EANS-Adhoc: HIRSCH Servo AG / Neuer Kernaktionär bei HIRSCH Servo

23.12.2013

Die HIRSCH Servo AG hat am 23. Dezember 2013 von der Lifemotion S.A. mit Sitz in CH-8615 Melide, Via Pocobelli 14, Schweiz, gemäß § 91 Börsegesetz eine Mitteilung über den Erwerb von 51 % der HIRSCH Servo Aktien von der Kurt Hirsch Holding GmbH (mit 62 % des gesamten Grundkapitals bisheriger Mehrheitsaktionär) erhalten.

Lifemotion S.A. hält somit zum 23. Dezember 2013 255.000 Stück von insgesamt 500.000 HIRSCH Servo Aktien, was 51 % des gesamten Aktienkapitals der HIRSCH Servo AG entspricht.

Der nächste Finanztermin ist der 28. Februar 2014 mit dem Bericht zum 1. Halbjahr 2013/14.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ *Die HIRSCH Servo Gruppe ist der EPS-Spezialist an der Wiener Börse mit Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei, Italien und Rumänien. EPS-Produkte (EPS steht für expandierbares Polystyrol und ist besser bekannt unter dem Markennamen Porozell®) unterstützen u.a. Energieeinsparungsmaßnahmen und ermöglichen nachhaltiges und ökologiegerechtes Wachstum. Die vielfältigen Anwendungsgebiete reichen von Verpackungen, Technischen Formteilen, Gebäudeisolierungen, Systemplatten für Fußbodenheizungen und Systembausteinen bis hin zu Thermozell® Leichtbeton-Produkten und Transportpaletten.

