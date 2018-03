EANS-Stimmrechte: HIRSCH Servo AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: HIRSCH Servo AG

Sitz: 9555 Glanegg 58

Staat: Österreich

HIRSCH Servo AG: Neuer Kernaktionär bei HIRSCH Servo

Die HIRSCH Servo AG hat am 23. Dezember 2013 von der Lifemotion S.A. mit Sitz in CH-8615 Melide, Via Pocobelli 14, Schweiz, gemäß § 91 Börsegesetz eine Mitteilung über den Erwerb von 51 % der HIRSCH Servo Aktien von der Kurt Hirsch Holding GmbH (mit 62 % des gesamten Grundkapitals bisheriger Mehrheitsaktionär) erhalten.

Lifemotion S.A. hält somit zum 23. Dezember 2013 255.000 Stück von insgesamt 500.000 HIRSCH Servo Aktien, was 51 % des gesamten Aktienkapitals der HIRSCH Servo AG entspricht.

Der nächste Finanztermin ist der 28. Februar 2014 mit dem Bericht zum 1. Halbjahr 2013/14.

*Die HIRSCH Servo Gruppe ist der EPS-Spezialist an der Wiener Börse mit Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei, Italien und Rumänien. EPS-Produkte (EPS steht für expandierbares Polystyrol und ist besser bekannt unter dem Markennamen Porozell®) unterstützen u.a. Energieeinsparungsmaßnahmen und ermöglichen nachhaltiges und ökologiegerechtes Wachstum. Die vielfältigen Anwendungsgebiete reichen von Verpackungen, Technischen Formteilen, Gebäudeisolierungen, Systemplatten für Fußbodenheizungen und Systembausteinen bis hin zu Thermozell® Leichtbeton-Produkten und Transportpaletten.

Emittent: HIRSCH Servo AG Glanegg 58 A-9555 Glanegg WWW: www.hirsch-gruppe.com Branche: Verarbeitende Industrie ISIN: AT0000849757

