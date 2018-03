Booz & Co-Partner stimmen dem Zusammenschluss mit PwC zu Zustimmung der Aufsichtsbehörden steht aus

New York/Wien (OTS) - Die Partner von Booz & Company haben dem vor einigen Wochen angekündigten Zusammenschluss mit PwC zugestimmt. Der Zusammenschluss ist abhängig von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Erfüllung weiterer Bedingungen und soll im März vollendet werden.

"Wir freuen uns sehr, dass die Partner von Booz & Company dem Zusammenschluss mit PwC zugestimmt haben. Wir heißen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk von PwC herzlich willkommen. Zusammen werden wir, PwC und Booz & Company, unseren Mandanten noch umfassendere Dienstleistungen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch attraktivere Chancen bieten können. Gemeinsam werden wir unsere Stakeholder durch Qualität und Integrität überzeugen. Der Zusammenschluss von PwC und Booz & Company ermöglicht es uns, ein weltweit einzigartiges Spektrum von Beratungsleistungen anzubieten. Dieses reicht von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung; so lösen wir die Herausforderungen unserer Mandanten und schaffen Vertrauen im Markt", sagt Dennis Nally, Chairman von PricewaterhouseCoopers International.

Die Partner der PwC-Netzwerkgesellschaften müssen dem Zusammenschluss nicht zustimmen.

Über PwC:

