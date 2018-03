Gesunde Ernährung zu den Festtagen spielend erlernen

Gesundheitsministerium präsentiert Online-Bildersuchspiel ESSPAAR

WIEN (OTS) - Mit dem Online-Spiel ESSPAAR will das Gesundheitsministerium einmal mehr auf Wichtigkeit gesunder Ernährung hinweisen, vor allem während der Feiertage. Auf www.esspaar.at können Groß und Klein auf spielerische Weise die Österreichische Ernährungspyramide kennenlernen. Gesundheitsminister Alois Stöger betont, "Das Spiel soll ein weiterer positiver Impuls für die österreichische Ernährungssituation sein".

Nach den Weihnachtsfesttagen folgt zu Neujahr meist der Vorsatz, sich wieder bewusster und maßvoller zu ernähren. Die Ernährungspyramide in Form eines Online-Bildersuchspiels à la Memory zeigt die ideale Dosis unterscheidlicher Lebensmittel.

Ziel des Games ist es, mittels Aufdecken jeweils zwei idente Bilder der verdeckten Kärtchen zu finden. Auf den digitalen Kärtchen sind die 22 verschiedenen grafischen Symbole der Österreichischen Ernährungspyramide abgebildet, aufgeteilt in sechs Lebensmittel- und einer Getränkegruppe. Je weiter oben ein Lebensmittel auf der Pyramide zu finden ist, desto weniger sollte davon konsumiert werden.

ESSPAAR informiert spielerisch über die Bausteine für eine gesunde Ernährung, bietet dank der einfachen bildlichen Darstellung einen niederschwelligen Zugang für alle Altersgruppen und ist ein unterhaltsamer sowie sinnvoller Zeitvertreib. "Diese Bausteine", betont Stöger, "entsprechen in ihrer Verteilung den zeitgemäßen wissenschaftlichen Empfehlungen."

Das browserbasierte Anwendung lässt sich im Ein- und Zwei-SpielerInnen-Modus spielen. Aufgrund des responsiven Designs passt es sich jeder Oberfläche an und ist somit am Computer ebenso spielbar wie auf Tablets oder Touch Phones. Die persönlichen Highscores werden mittels Cookies am eigenen Endgerät gespeichert.

ESSPAAR ist eine weitere Maßnahme im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Ernährung und setzt die Erfolgsreihe der vom Gesundheitsministerium herausgegebenen Ernährungspyramiden weiter fort. Neben der allgemein empfohlenen Ernährungspyramide gibt es die Pyramide für Schwangere sowie kindgerechte Darstellung der Ernährungspyramide, die auch als Ausmalvorlage zur Verfügung steht.

Weitere Informationen zu den Ernährungspyramiden auf:

http://bmg.gv.at/ernaehrungspyramide

Empfohlene Browser für ESSPAAR: Google Chrome 31+, Mozilla Firefox 25+, Microsoft Internet Explorer 10+, Safari 5.1+, Android 3+.

