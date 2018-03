Grossmann zu TTIP-Verhandlungen - Öffentlichkeit und Transparenz gefordert

Schriftliche Anfrage im Nationalrat eingebracht

Wien (OTS/SK) - "Das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU wirft nach wie vor unbeantwortete Fragen auf. Nach wie vor ist nicht klar, welche Auswirkungen auf den Konsumentenschutz, Produktsicherheit, Umweltschutz, Sicherheitsnormen, Nutzungsrechte von Grund und Boden sowie Grenzwerte von Schadstoffen und vor allem welche Konsequenzen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erwarten sind", übt SPÖ-Konsumentenschutzsprecherin und Sprecherin für Datenschutzangelegenheiten Elisabeth Grossmann am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst Kritik an der nach wie vor fehlenden Offenheit im Umgang mit dem transatlantischen Freihandelsabkommen und stellt diesbezüglich eine schriftliche Anfrage an Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. ****

Essenziell ist für die steirische Nationalrätin zu erfragen, wer bei den Verhandlungen die österreichischen Positionen vertritt und wie der aktuelle Verhandlungsstand aussieht. "Es ist unverzichtbar, dass unsere hohen Schutzstandards auch weiterhin gültig sind und nicht durch internationale Abkommen zum Nachteil der Bevölkerung ausgehebelt werden", stellt Grossmann klar. Nach derzeit kolportiertem Verhandlungsstand ist geplant, dass Bestimmungen über Umweltschutz oder Flächennutzung als "indirekte Enteignung" von Investoren - Großkonzerne - gesehen und somit von diesen einklagbar sein werden. "Wer in der Kommission, die letztinstanzlich über den Ausgang einer solchen Klage entscheiden soll, sitzen wird, ist derzeit völlig unklar", fordert Grossmann in ihren Fragen Öffentlichkeit und Transparenz zu den Verhandlungen. (Schluss) up

