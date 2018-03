Toto: Erstmals Fünffachjackpot - 100.000 Euro warten in Weihnachtsrunde

Zwei Zwölfer in Kärnten und er Steiermark

Wien (OTS) - Erstmals seit dem großen Relaunch von Toto im September dieses Jahres gibt es einen Fünffachjackpot. Fünfmal hintereinander gab es also keinen Dreizehner, und damit geht es in der nächsten Runde voraussichtlich um eine sechsstellige Gewinnsumme. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwa 100.000 Euro für den Dreizehner der Runde 52A, Annahmeschluss ist am Donnerstag um 15.50 Uhr.

Zwei Spielteilnehmer tippten am Wochenende einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils rund 6.300 Euro. Während ein Kärntner mit einem Normalschein erfolgreich war, erzielte ein Steirer mit dem System 760 dank systembedingter zusätzlicher Elfer und Zehner einen Gesamtgewinn von 8.888 Euro.

In der Torwette blieb der Jackpot im ersten Rang weiter bestehen, da es abermals niemandem gelang, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Auch im zweiten Rang blieb ein Gewinn aus, hier geht es ebenfalls um einen Jackpot.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 51B:

5fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 89.001,80 - 100.000 warten 2 Zwölfer zu je EUR 6.258,50 14 Elfer zu je EUR 198,60 67 Zehner zu je EUR 83,00 191 5er Bonus zu je EUR 12,10

Der richtige Tipp X 1 2 2 1 / X 2 1 2 1 2 1 2 2 2 X X 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 46.901,70 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.315,90 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 411,20 Hattrick: JP zu EUR 107.387,90

Torwette-Resultate: 2:2 1:0 2:+ 2:+ 1:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at