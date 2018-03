PTS, Inc. erwirbt A1CNow und erweitert Produktportfolio

Indianapolis (ots/PRNewswire) - Polymer Technology Systems, Inc. (PTS), der US-amerikanische Hersteller der CardioChek-Produktfamilie für die ambulante Diagnose, gab heute bekannt, man habe die A1CNow® Produktfamilie von Bayer Diabetes Care erworben. Das A1CNow+® Multitest A1C System und das A1CNow® SELFCHECK At-Home A1C System sind wichtige Testgeräte für die einfache Überwachung des A1C Wertes. Die Tests stellen Gesundheitseinrichtungen und Menschen mit Diabetes Angaben über die Kontrollen des durchschnittlichen Blutzuckers in den vergangenen ca. 3 Monaten zur Verfügung.

"Wir sind über die Aufnahme des A1CNow Systems in das Produktportfolio von PTS stolz", sagt Robert Huffstodt, President und CEO von PTS, Inc. "Es gibt einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen den A1C Werten, dem Lipidspiegel sowie der Gefahr von Komplikationen bei Diabetes, und die A1CNow Produkte sind wichtige Werkzeuge, die Gesundheitseinrichtungen und Patienten bei der Feststellung unterstützen, wie gut ihr Plan bei der Behandlung von Diabetes funktioniert."

Der Erwerb von A1CNow stärkt das Produktportfolio von PTS durch die Aufnahme von Testmöglichkeiten, die von zahlreichen derzeitigen PTS-Kunden bereits gefordert werden. Die schnelle Verfügbarkeit von Resultaten und die Mobilität des A1CNow Systems ermöglichen es den Gesundheitseinrichtungen, die Diabeteskontrolle mit den Patienten sofort zu besprechen und es ist optimal für den ambulanten Einsatz geeignet.

"Wir sehen diese Akquisition sowohl für PTS- als auch für A1CNow-Kunden als eine durchaus positive Entwicklung", erklärt Huffstodt. "Wir werden das A1CNow System so schnell wie möglich in unseren weltweiten Märkten anbieten und den Gesundheitseinrichtungen sowie Menschen mit Diabetes in der gesamten Welt lebenswichtige Informationen bereitstellen." Die Geräte werden weiterhin in Sunnyvale, Kalifornien, produziert und Details über die Verfügbarkeit der Produkte werden kurzfristig bekannt gegeben.

