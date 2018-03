Wiener Kindergärten 2013 - SP-Vettermann: "3.500 neue Plätze und Rekordwert beim Versorgungsgrad!"

630 Mio Euro für Kinderbetreuung im Jahr 2013

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien hat allein im Jahr 2013 insgesamt 3.500 neue Kindergartenplätze geschaffen und damit einen neuen Rekordwert beim Versorgungsgrad erreicht", zog heute der Vorsitzende des Wiener Bildungsausschusses, SP-Gemeinderat Heinz Vettermann, eine positive Bilanz für das auslaufende Jahr 2013. "Wien hat so viele Kinderbetreuungsplätze wie noch nie: Insgesamt 75.000 Plätze im städtischen und privaten Bereich!" Damit erreiche Wien bei den Kindern unter drei Jahren einen Versorgungsgrad von knapp 40 Prozent, bei den 3- bis 6-Jährigen liege man bereits bei knapp 105 Prozent:

"Zusammengenommen besuchen in Wien 95 Prozent der Kinder von 0 bis 6 Jahren eine Kinderbetreuungseinrichtung - das ist ein Spitzenwert in Österreich!

Allein im Jahr 2013 habe die Stadt 630 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investiert. Neben den stadteigenen Einrichtungen werden mit diesem Geld auch private Träger gefördert - mit durchschnittlich 500 Euro pro Kindergartenplatz - "dadurch erspart sich eine Familie pro Kind bis zu 2.900 Euro im Jahr!" so Vettermann.

Im nächsten Jahr steht für die Wiener Kindergärten ein Budget von 677 Mio Euro zur Verfügung.

(Schluss)

