Pisec: Regierung soll Wirtschaft arbeiten lassen

SPÖ/ÖVP bescheren uns ein "Trio Infernale" - EURO, Staatsverschuldung und Staatsanleihen

Wien (OTS) - "Die österreichische Wirtschaft kämpft aufgrund des Versagens der rot-schwarzen Bundesregierung mit einem 'Trio Infernale' - dem Euro, der Staatsverschuldung und den Staatsanleihen", sagte der freiheitliche Bundesrat und Präsident von Pro-Mittelstand Mag. Reinhard Pisec.

So würden bereits 80 Prozent der Staatsanleihen im Ausland emittiert, weil im Inland nicht mehr das Kapital vorhanden sei, diese gewaltigen Summen zu finanzieren. Dieses Geld fließe jedoch nicht in die Wirtschaft sondern in den Moloch Staat, kritisierte Pisec. "Lenken Sie dieses Geld in die Unternehmenslandschaft", forderte Pisec die Bundesregierung auf die österreichische Wirtschaft zu fördern.

Es könne nicht sein, dass die Wirtschaft heute mit solch enormen Belastungen, mit solch großen bürokratischen Hemmnissen und Hindernissen konfrontiert sei, dass man gar nicht mehr zum Arbeiten komme, sagte Pisec. Auf der anderen Seite versuche die Politik den Unternehmen durch Förderungen zu helfen, was ein falscher Ansatz sei, betonte Pisec. Denn, so Pisec weiter, Förderungen seien nichts anderes als eine rot-schwarze Klientenwirtschaft, bei der das Geld hart arbeitender Unternehmer an rot-schwarze Günstlinge umverteilt werde. "Lassen Sie das Geld bei jenen, die es erwirtschaften! Lassen Sie das Geld bei jenen, die zum Wirtschaftswachstum Österreichs produktiv beitragen!", forderte Pisec vom Kanzler und Vizekanzler.

Ebenso falsch sei die Idee der Bundesregierung den Export fördern zu wollen, denn die Exportquote liege bereits bei 60 Prozent. "Da kann man nicht mehr viel steigern", so Pisec, der darauf verwies, dass die Exportquote noch vor wenigen Jahren bei 45 Prozent gelegen habe. "Wäre die Exportquote durch tüchtige österreichische Unternehmer nicht derartig gestiegen, hätten wir eine Rezession", so Pisec.

Leidtragende dieser verfehlten Wirtschaftspolitik seien neben den österreichischen Unternehmen natürlich auch deren Mitarbeiter, die bereits jetzt einen Reallohn- und Einkommensverlust hinnehmen haben müssen, so Pisec, der auf die sinkende Kaufkraft und die somit sinkende Nachfrage verwies.

"Wenn man ein Wirtschaftswachstum erzielen will, dann nicht durch mehr Export, denn der hat schon den Plafond erreicht. Man muss die Binnennachfrage stärken und so das Einkommen der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhöhen. Darum geht es in erster Linie. Mit dem Regierungsprogramm wird sich das allerdings nicht umsetzen lassen", warnte Pisec. "Lassen Sie die Wirtschaft arbeiten! Lenken Sie das Kapital zu den Unternehmen und ihren Mitarbeitern, aber nicht in die Staatsausgaben", so Pisec.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at